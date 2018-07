Saberes e Sabores reúne cerca de seis mil pessoas em Araxá

Foto: Juliano Guerra

Com diversas atrações culinárias, literárias e culturais, o Festival Saberes e Sabores de Araxá se encerrou na noite deste domingo (22), com um público de cerca de seis mil pessoas durante os três dias de festa. Com uma estrutura de 6 mil metros quadrados, toda pensada para o conforto dos visitantes, o evento que é realizado pela terceira vez em Araxá, já faz parte do calendário da cidade. Perfeito para quem gosta de apreciar sabores, em boa companhia, e em um dos lugares mais belos de Minas Gerais, o complexo do Barreiro.

A tradicional Bêjazz Street Band abriu o evento com seu cortejo musical e animou os visitantes no primeiro dia. As bandas Moura Blues e Old Friends também marcaram presença na sexta-feira, 20. Dando continuidade, o grupo Vi-Voz e o Power Trio Blues embalaram a tarde de sábado, 21, enquanto o Grupo Teatral Psicose apresentava números em todos os cantos do Festival. No domingo, 22, o palco principal recebeu a banda Vinith com o melhor do rock nacional e internacional, e o Grupo Nei Conceição Quarteto que fecharam com chave de ouro a programação musical.

Além das atrações culturais, o público se deliciou com a rica culinária das Gerais nas oficinas. O chef Ederson Campos comandou os ‘Saberes da Boa Mesa’ com deliciosos pratos mineiros. Já o Chef Gilmar Borges encantou o público com ‘Quitutes do Cerrado’ e o Chef Edson Puaiti trouxe releituras de comidas típicas do estado.

O Sebrae também marcou presença com as oficinas de risoto e pizza, além de palestras sobre gestão de bares e restaurantes, onde os participantes tiveram a oportunidade de aprender a preparar deliciosos pratos, degustar e ainda entender mais sobre o setor culinário.

Para os amantes dos bons drinks não faltou opção. Os Vinhos do Wine Truck, as cervejas artesanais mineiras das cervejarias Küd e Salt Land, e as combinações inusitadas do The Gins Flavors foram um show à parte. A comitiva 100% Rural, pela primeira vez no evento, foi uma das grandes sensações com pinga no pinico, depois de passar pelo coador com rapadura triturada.

Queijos, doces típicos, hambúrgueres gourmet, bolos, brigadeiros, caldos, comida japonesa, quitandas e tantas outras delícias, fizeram a festa dos mais exigentes paladares.

O produtor e idealizador do evento, Armando de Angelis, destaca o crescimento do Festival. “Mais uma vez o festival faz seu nome em Araxá. Tivemos um retorno altíssimo do público, muitas pessoas o dia todo apreciando essa culinária riquíssima que temos em Minas Gerais, além de produtos internacionais deliciosos. Esse ano tivemos atrações novas e um mix de interatividade entre os restaurantes. É muito motivador e satisfatório, e por isso buscamos sempre o crescimento do festival, inclusive já temos projetos grandiosos para a próxima edição”, ressaltou.

Visitando o Saberes e Sabores pela primeira vez, a empresária e designer Caroline Toledo de Figueiredo, de Belo Horizonte ressaltou a variedade do evento. “Gostei bastante da quantidade de opções que encontrei aqui, tem opções frias e quentes, desde comida japonesa a comida rural, cervejas artesanais deliciosas e de qualidade, drinks diferentes e muita música. Com certeza pretendo voltar”, disse.

Para quem já conhece o Festival, o evento é uma oportunidade de ter acesso à chefs renomados e aproveitar com a família. “Esse festival é um evento único em Araxá. É uma mistura de boa música, boa comida, cultura e arte tudo em um só lugar, indispensável e agrada a todos os gostos”, afirmou o advogado Romero Alencar Vieira.