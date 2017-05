Santa Casa e Fama recebem repasse municipal de R$600 mil

A Santa Casa de Misericórdia e a Fundação de Assistência à Mulher Araxaense (Fama) foram contempladas, nesta segunda-feira, 22, com repasse financeiro de R$ 500 mil e R$ 100 mil, respectivamente. Os valores foram concedidos em caráter imediato pela Prefeitura Municipal de Araxá, com viabilização feita pelo deputado estadual Bosco através de emenda parlamentar. Os recursos serão destinados a custeios e permitirá agilidade no atendimento a usuários que utilizam os serviços da saúde pública.

A assinatura dos convênios foi realizada no gabinete do prefeito Aracely de Paula, com a presença do deputado Bosco, do presidente da Câmara, vereador Fabiano Santos, do secretário municipal de Saúde, Dr. Alonso Garcia. Também estiveram presentes vereadores, imprensa, o provedor da Santa Casa de Misericórdia, Antonio Ribeiro, a diretora administrativa, Diane Dutra e a superintendente da Fama, Suelene Maria Ribeiro Silva.

Durante coletiva, o prefeito reforçou o papel de destaque que a saúde tem na atual gestão, reafirmando o desejo de fazer ainda mais para que Araxá se torne uma referência em atendimento público. De acordo com Aracely, a ajuda financeira é destinada a todos os cidadãos que recebem diretamente suporte nas instituições de saúde contempladas com os recursos. “Reiteramos o nosso compromisso com a saúde de Araxá, que vai se concretizando a cada ação, a cada investimento. Dentro de muito pouco tempo, criaremos uma amplitude muito grande na medida em que nós entregarmos a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para funcionar definitivamente em nossa cidade. Já conseguimos reabrir a Casa do Caminho para estender ainda mais este atendimento. Diante de todas as dificuldades e desafios que o ser humano pode enfrentar o maior deles é a saúde. Porque quem não tem saúde, não tem condições de produzir”, ressalta o prefeito.

O parlamentar Bosco também reiterou o empenho pelas melhorias no atendimento de saúde no município. “Com muita satisfação contemplamos estas instituições de saúde da nossa querida Araxá. São entidades que merecem nosso respeito e empenho. Através desta parceria entre nosso mandato, o prefeito Aracely e estas entidades foi possível esse repasse para custeio das entidades. Continuamos empenhados para possibilitar ainda mais ações no nosso município”, afirma o deputado.

Medicamentos e materiais

Para o provedor da Santa Casa, Antônio Ribeiro da Silva, o valor obtido com o repasse deverá suprir o custeio com materiais e medicamentos por até três meses. O aparato financeiro para a manutenção da Santa Casa é constante e tem sido um compromisso honrado na gestão do prefeito Aracely de Paula. Essa verba chega para nos socorrer em um momento muito crítico, pois estamos comprando medicamentos por semana ao invés de compra por mês. Isso quadruplica o trabalho do setor de Compras e perde a capacidade de negociação. Se esse dinheiro não chegasse, teríamos uma condição muito difícil para trabalharmos a partir de julho”, garante o provedor.

Saúde feminina e infantil

A superintendente da Fundação de Assistência à Mulher Araxaense (Fama), Suelene, destaca que em 2016 foram realizados 74 mil procedimentos e atendimentos. O número deverá aumentar consideravelmente com a utilização da verba para custeios. “O recurso vai nos auxiliar na oferta de exames de mamografia e ultrassonografia nos próximos doze meses. Temos uma boa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que nos cede alguns profissionais para ofertarmos à comunidade atendimento gratuito, como consultas, exames de mamografia e densitometria óssea, banco de leite, projetos para recém-nascidos em geral e atendimento multidisciplinar”, conta a superintendente.