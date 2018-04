Santa Casa retoma cirurgias eletivas

A Santa Casa de Misericórdia de Araxá informou ao vereador Robson Magela (PRB) que as cirurgias eletivas foram retomadas nesta sexta-feira, 27 de abril. Essas cirurgias foram canceladas desde o último dia 16 de abril. Robson esteve na Santa Casa na semana passada conversando com o provedor Antônio Ribeiro da Silva. Na oportunidade, o vereador foi informado das dificuldades financeiras enfrentadas pelo hospital, que fizeram com que as cirurgias eletivas fossem canceladas.