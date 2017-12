São Pedro vence Boca Júnior e conquista o título do 1° Campeonato Ruralão Máster

A 1ª edição do Campeonato Ruralão Máster teve o campeão definido na tarde de sábado, 9, no Estádio Municipal Fausto Alvim. Com gols no primeiro tempo, o São Pedro se sagrou campeão da edição do Ruralão Máster, campeonato considerado novidade no calendário esportivo de Araxá e promovido pela Prefeitura Municipal de Araxá, através da Secretaria Municipal de Esportes. Na decisão, o São Pedro fez 2 a 1, de virada para cima da Fazenda Boca Júnior.

O São Pedro que, havia vencido a Fazenda Boca Júnior por 1 a 0 na ida, precisava apenas de um empate para ser campeão. Já o Boca Júnior, o resultado de vitória garantia o título da primeira edição. Atacar era prioridade da Fazenda Boca Júnior para conseguir o resultado que tanto precisava e o gol saiu aos 9 minutos do primeiro tempo. Rodrigo Xixico aproveitou o rebote cedido pelo goleiro Eduardo Papagaio, após cabeçada desferida no escanteio batido, e marcou 1 a 0 para a Fazenda Boca Júnior.

A equipe do São Pedro não se abateu e conseguiu a virada em seis minutos. O gol de empate foi assinalado pelo jogador Márcio aos 28 minutos, e Marcelinho, aos 34 minutos, decretaram o resultado positivo ainda no primeiro tempo em dois vacilos defensivos da Fazenda Boca Júnior.

No segundo tempo, o São Pedro segurou bem os avanços ofensivos da Fazenda Boca Júnior e conquistou o caneco da primeira edição do Ruralão Máster. Após o apito final, houve a entrega de troféus e medalhas aos destaques do campeonato. As medalhas e os troféus de campeão e vice foram entregues para São Pedro, primeiro colocado, e Fazenda Boca Júnior, segundo lugar. Ao lado dos vereadores Edinho Souza e Bosco Júnior, a equipe da Secretaria Municipal de Esportes entregou os troféus de artilheiro para Bruno Melecão, da Fazenda Máfia, e de goleiro menos vazado, para Rodrigo, da Fazenda Boca Júnior.

São Pedro 2×1 Fazenda Boca Júnior

São Pedro: Eduardo Papagaio; Poeirinha (Édson Romarinho), Vinícius, Anselmo e Carlão; Alexandre (Japonego), Ivo Baiano (Baixinho), Fabiano Loucura (Cruvinel) e Márcio (Urciano); Ricardinho (Tourão) e Marcelinho (Pernambuco). Treinador: Luciano Faria

Fazenda Boca Júnior: Rodrigo; Nel (Bill), Luciano, Fred e Cícero; Renato (Fernando), Barriga, Rogério (Pica Pau) e Preto (Marquinho); Edvaldo (Baiano) e Rodrigo Xixico (Jean). Treinador: Flávio Pitbull

Arbitragem: Edmílson Souza, auxiliado por Richard Bessa e Paulo César Souza. Quarto árbitro: Wesley Elias. Mesário: Anderson Clayton