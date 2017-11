Semáforo de segurança já está em funcionamento, em frente ao Corpo de Bombeiros

Instalado pela Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, o semáforo, em frente à sede do 1° Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais começou a funcionar.

O semáforo é de extrema importância para agilizar a prestação de serviço da corporação e foi instalado a partir da proposta do vereador Hudson Fiúza.

O secretário Élvio Bertoni relata que o Corpo de Bombeiros estava com dificuldades de agilizar o serviço devido ao grande fluxo de veículos no local onde está instalada a sede da corporação, sempre tumultuando a entrada e saída dos caminhões. “O semáforo permanecerá no verde para quem está transitando pela Avenida Dâmaso Drummond. Quando uma viatura precisar sair do pátio, um botão simultaneamente é acionado e o semáforo passa para vermelho, o que vem agilizar atendimento a uma ocorrência de emergência. O trânsito continuará fluindo normalmente “, garante o secretário.

Entrega de certificado

Junto à instalação do dispositivo, técnicos do laboratório municipal receberam certificado de curso básico sobre Prática de Combate a Incêndio. Prefeito Aracely de Paula, secretário Élvio Bertoni, vereador Hudson Fiúza e Tenente Luiz Ricardo de Oliveira fizeram a entrega dos certificados de conclusão do curso de capacitação aos servidores do laboratório municipal.

“A administração municipal tem um convênio de cooperação com o Corpo de Bombeiros, então, existe algumas contrapartidas da unidade e, uma delas, é a realização de cursos de capacitação para os servidores municipais. Como havia essa demanda para a equipe do Laboratório Municipal, decidimos, em conjunto, pela realização do curso”, explica o secretário Bertoni.