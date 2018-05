Semana Municipal debate e incentiva à Adoção de Crianças e Adolescentes em Araxá

Araxá recebe a primeira Semana Municipal de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes entre os dias 20 e 25 de maio. A ação é organizada pelo Grupo de Apoio à Adoção e à Convivência Familiar e Comunitária de Araxá “Aquecendo Vidas”, com apoio do Ministério Público. A semana foi instituída por meio de uma Lei Municipal de autoria do vereador Raphael Rios.

A programação conta com capacitação para a rede de proteção à infância e juventude de Araxá, palestras e uma caminhada com manhã de lazer na Estância Hidromineral do Barreiro.

De acordo com a terapeuta familiar e coordenadora do Aquecendo Vidas, Luciana Namias Vicente, as ações durante a semana visam conscientizar a população para a importância da família biológica ou adotiva no desenvolvimento de crianças e adolescentes.

“Todas as crianças e adolescentes devem ser adotados pela sua família biológica. Quando isso não acontece, as famílias formadas pela adoção legal devem garantir o pleno desenvolvimento do ser. Buscamos também incentivar as adoções legais, garantindo que sejam seguras e para sempre”, destaca Luciana.

A Semana Municipal de Incentivo à Adoção vai trabalhar temas como o significado da adoção, a função e importância da família para a criança e o adolescente, como deve ser o processo de adoção legal, como funciona a Rede de Proteção Municipal, quais os cuidados que o adulto deve ter com a infância, além da Entrega Legal como direito da mulher visando a garantia de direitos da criança.

Desafios

Luciana destaca que reverter a falta de informação sobre o tema é um grande desafio. “A desinformação gera transtornos em diferentes âmbitos, gera preconceito com a família adotiva e com o ato de adotar. Além disso, submete as famílias a dificuldades em atendimentos da saúde, nas escolas e em outros ambientes. Infelizmente, a infância e a adolescência não são vistas e atendidas com a devida prioridade de que trata nossa legislação”, diz.

A terapeuta lamenta que a adoção ainda é uma opção que gera desconforto e muito preconceito.

“Outro grande desafio enfrentado, no que diz respeito aos processos em si, é a morosidade. Infelizmente, na nossa comarca, apesar de termos mais de 100 mil habitantes, não temos uma Vara da Infância especializada (ela é cumulada com a vara criminal e execução penal) o que também gera a escassez de servidores que compõem a equipe técnica”, acrescenta Luciana.

Luciana ressalta que a infância tem prazo de validade, e cada dia que uma criança ou adolescente passa numa instituição de acolhimento, por melhor que ela seja, marca sua vida de forma bastante ostensiva.

“Aquecendo Vidas”

O Grupo “Aquecendo Vidas” realiza reuniões mensais na sede da Associação Comercial (Acia), sempre na última terça-feira do mês. Os encontros reúnem famílias que já adotaram, pessoas que estão na fila da adoção e outros interessados no tema.

O trabalho também engloba visitas de apoio às famílias em processo de adoção ou que já se tornaram adotivas, parceria com técnicas da Vara da Infância e Juventude para lidar com assuntos pertinentes à adoção, eventos de conscientização e esclarecimento sobre a adoção. Além disso, o “Aquecendo Vidas” também firma parceria com as instituições de acolhimento da cidade para levar atividades e outros referenciais para crianças institucionalizadas.

Programação

– 20 de maio (domingo) – 3ª Caminhada da Adoção e 2ª Manhã de Lazer Adotiva

Horário: 9h

Local: Parque do Barreiro

Informações: O Aquecendo Vidas propõe atividades recreativas com famílias ligadas ao grupo, crianças e adolescentes institucionalizados e comunidade em geral no Parque do Barreiro, ao lado da Capela Nossa Senhora das Graças.

Atividades: aula de zumba, cama elástica e recreação com palhaço para crianças, distribuição de pipoca, algodão doce e chup-chup, além de caminhada coletiva em torno do Lago Norte.

O grupo vai levar orientações e esclarecimentos sobre “Adoção” e “garantia de direitos da criança e do adolescente”.

– 21 de maio (segunda-feira) – Tarde de debate sobre Adoção

Horário: 14h

Local: Câmara Municipal de Araxá

– 22 de maio (terça-feira) – Diálogos para formação – conversando com universitários do Uniaraxá sobre Adoção

Horário: 22h

Local: Uniaraxá – Av. Ministro Olavo Drummond, 05 – São Geraldo.

Em parceria com o Uniaraxá, haverão minipalestras no auditório do Centro Universitário com abertura para perguntas do público, com os seguintes temas e palestrantes:

Dra. Mara Lucia Dourado – “A defesa do Direito da Criança e do Adolescente: ECA e a Rede de Proteção” (25 minutos);

Sheyla Suzi M. P. Alves – “O Processo de Adoção na Comarca de Araxá” (25 minutos);

Luciana Namias Vicente – “Importância da Família e do Grupo de Apoio à Adoção” (25 minutos);

Taciana de Almeida – “A Realidade do Abrigamento” (25 minutos) Abertura para perguntas e diálogos (30 minutos).

– 24 de maio (quarta-feira) – Palestra aberta à comunidade

Local: 19h30

Horário: Auditório da Acia

Palestra de sensibilização e conscientização aberta à comunidade com a presença de convidados representantes do Movimento Nacional de Grupos de Apoio à Adoção e Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção (Angaad), sendo eles: Dr. Luiz Schettini Filho (filósofo, psicólogo clínico, autor de livros sobre Adoção, pai por adoção) e Suzana Sofia Moeller Schettini (psicóloga clínica, diretora da Angaad, mãe por adoção).

– 25 de maio (quinta-feira) – Oficina de capacitação para a Rede Municipal de Proteção aos

Direitos da Criança e do Adolescente

Local: 8h30 às 12h e 13h30 às 15h30

Horário: Tribunal do Júri Uniaraxá

Palestra e atividades para capacitação de profissionais da rede de proteção à criança e ao adolescente, dentre eles psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, educadores e enfermeiros, contemplando CAP’s, Cras, Creas, Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá e Vara da Infância e Juventude.