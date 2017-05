Sempre Um Papo recebe Professor Pasquale em Araxá

O Sempre Um Papo e o Circuito CBMM de Cultura recebem o Professor Pasquale para o debate sobre o tema “Conversa Informal com o professor Pasquale”. No evento, que integra a programação da XIV Jornada de Educação – do curso de Pedagogia do Uniaraxá, ele abordará com o público as seguintes questões sobre a nossa língua, o português: O que é a norma culta da língua? Quando e onde ela é necessária? Em língua, o conceito de “certo e errado” é definitivo? Ou é melhor falar em “adequado e inadequado”? O evento será no dia 22 de maio, segunda-feira, às 19h30, no Uniaraxá, com entrada gratuita.

Natural de Guaratinguetá-SP, Pasquale Cipro Neto cursou Letras (Espanhol-Português) na Universidade de São Paulo. É professor de português, desde 1975. Trabalhou na Folha de S. Paulo, como integrante da Editoria de Treinamento e colunista, de 1989 a 2016. Idealizou o programa “Nossa Língua Portuguesa”, transmitido pela TV Cultura, durante 19 anos. Apresentou, durante seis anos, o boletim “Com a Palavra o Professor Pasquale”, transmitido pela Rádio Globo para todo o país. Foi consultor do Departamento de Jornalismo da Rede Globo de Televisão (São Paulo), de 1996 a 2011. Durante seis anos, foi colunista da “Cult”, revista brasileira de literatura. Desde abril de 2017 é colunista da Rádio CBN. É coautor da “Gramática da Língua Portuguesa” (com Ulisses Infante), da editora Scipione. Escreveu o “Anexo Gramatical do Manual da Redação da Folha de S. Paulo” e coescreveu o “Manual da Globo News”. É autor de 13 livros lançados pela Publifolha e de 18 lançados pela Editora Gold. É coautor do “Dicionário da Língua Portuguesa, Comentado pelo Professor Pasquale” (Melhoramentos/Gold). Participou, como palestrante principal, da campanha “Pelo Fim do Jurudiquês”, da Associação Brasileira dos Magistrados. Por mais de dez anos, foi colaborador da Universidade do Livro (instituição vinculada à Unesp _Universidade Estadual Paulista), onde ministrou vários cursos. De 2012 a 2017 ancorou o serviço “Vivo com o Professor Pasquale”, que transformou o celular em ferramenta de ensino. O serviço chegou a ter mais de 2 milhões de assinantes. Ministra palestras e conferências em todo o país.