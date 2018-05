SIMA – CUT fará doação de 10 mil litros de óleo arrecadados para entidades de Araxá

Por mais um ano o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Extração de Metais Básicos e Minerais Não-Metálicos, Indústrias Químicas e de Fertilizantes de Araxá, Tapira, São Roque de Minas, Perdizes, Delfinópolis, Cássia, Fortaleza de Minas e Ibiá (SIMA) realizou a arrecadação de óleo de cozinha para ser doado a entidades assistenciais de Araxá. A ação faz parte do programa de orientação e transmissão de declarações de Imposto de Renda Pessoa Física, realizado desde 2013.

Durante os meses de março e abril, o sindicato atendeu aos trabalhadores associados e não associados transmitindo as declarações e recebendo em troca óleo, arrecadando um total de 5.862 litros. O SIMA completou este número para 10 mil litros, que serão doados nesta quinta-feira, 17, a partir das 9h, na sede do sindicato, rua Presidente Olegário Maciel, 985, Centro.

Ao todo, 24 instituições que realizam trabalhos filantrópicos em Araxá serão beneficiadas, dentre paróquias católicas, igrejas evangélicas, obras assistenciais espíritas e outras. Em 2017, 14 instituições receberam a doação, o que representa um aumento significativo.

Através deste programa, o SIMA beneficia os contribuintes que têm dificuldades no preenchimento da declaração de Imposto de Renda e ao mesmo tempo cumpre função social, ao repassar às entidades filantrópicas do município a doação que certamente será bem aplicada no amparo às pessoas mais necessitadas de Araxá.