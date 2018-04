Stephany Cristina Nunes vence Concurso da Rainha da 44ª Expoaraxá

Nove jovens disputaram a coroa da Rainha da Exposição Agropecuária de Araxá na final do Concurso, realizado por Rejiane Monteiro, no Spasso Bezz, na última semana. Em comemoração aos 44 anos de Expoaraxá elas concorreram à quatro títulos: Rainha Expoaraxá, Rainha Rodeio, Primeira Princesa e Segunda Princesa. E para apreciação dos jurados foram avaliadas em: desenvoltura, postura, elegância, beleza e simpatia, por sete representantes de segmentos distintos de Araxá e Sacramento.

As concorrentes foram: Ana Carolina Guerra, Debora Fernanda Borges, Jessica Caroline da Silva, Lara da Silva Giorjutti, Lorena Aparecida Ferreira, Mariana Abadia Clemente, Nadia Cristina de Paula, Sara Campos Nascimento, Stephany Cristina Nunes.

Ao todo 16 candidatas participaram do processo, que começou em fevereiro, e desde então elas vem aprimorando o conhecimento de passarela, comunicação, coaching pessoal por profissionais voluntários.

Na avaliação individual, Stephany Cristina Nunes foi eleita a Rainha da Expoaraxá com, 331 pontos. Mariana Abadia Clemente é a Rainha do Rodeio 2018, eleita com 330 pontos. Lara da Silva Giorjutti a 1ª princesa (323); e Nadia Cristina de Paula, 2ª princesa com 320 votos.