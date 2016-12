Suspeito de matar jovem na zona rural é apresentado pela Polícia Civil

A Polícia Civil realizou, na tarde desta quarta-feira (21), a apresentação do principal suspeito da morte da jovem Ana Luiza Ferreira, de 19 anos. A jovem desapareceu no dia 11 novembro e foi encontrada morta no dia 17, do mês do mesmo mês, em uma lagoa na zona rural de Araxá.

O suspeito do crime foi identificado nas investigações como Givanildo Dorival Faria de 40 anos. O delegado responsável pelas investigações, Conrado Costa da Silva, conseguiu chegar ao suspeito após analisar as imagens de videomonitoramento da praça Dom Bosco, local onde a jovem foi vista pela última vez.

Givanildo Dorival nega em todos os seus depoimentos a autoria do crime, porém para o delegado não há dúvidas que seja ela o autor do crime. O delegado acredita que a jovem pode ter sofrido abuso sexual antes de ser morta, e para ocultar o crime de abuso, o suspeito a matou.

O suspeito se encontra preso temporariamente no presídio de Araxá. O pedido de prisão preventiva já foi encaminhado ao Ministério Público e Poder Judiciário da Comarca de Araxá para apreciação.