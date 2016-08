Taxista de 81 anos é assaltado e baleado em Araxá

Nesta segunda-feira (22), um taxista de 81 anos de idade, foi acionado por duas pessoas que queriam uma corrida até o bairro Fenícia, alegando que estavam trabalhando em uma obra.

Quando o taxista chegou ao bairro, os dois homens que estavam armados anunciaram o roubo. Eles levaram a carteira onde estavam algumas folhas de cheque.

No ato do crime, o taxista tentou reagir e foi baleado de raspão na mão esquerda. Os bandidos fugiram do local levando o carro, um Voyage ano 2014 (cor prata e placa PVF-1868) de Araxá.

Após o atendimento a vítima, o fato foi levado a conhecimento de todas as cidades da região. Foram iniciados rastreamentos no intuito de prender os autores do crime e recuperar o veículo.