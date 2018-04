Time mineiro é bicampeão do Campeonato Brasileiro Sub-16 de vôlei em Curitiba

O primeiro evento do Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS) chegou ao fim no último dia 29, no ginásio Dirceu Graeser, em Curitiba.

A equipe Mineira venceu o Paraná por 3 sets a 0, parciais de 25/14, 25/18 e 25/16, em 1h09 de partida, conquistando o campeonato invictas, com nove vitórias em nove jogos. A equipe do Paraná ficou em 2º lugar e a Seleção Paulista, em 3º.

A técnica Maria Bethânia Silva Melo, é coordenadora do projeto Geração Vôlei em Araxá. A equipe conta com uma atleta araxaense, Laissa Rosa, formada no projeto desnvolvido pela técnica.

Bethânia, natural da cidade de Sacramento, destacou o apoio da equipe e agradeceu através da sua página no Facebook – “À vocês, atletas, por terem feito parte deste ideal, por terem lutado, por terem feito dessa seleção, muito mais que apenas um jogo ou uma vitória, mas por escreverem com tanto carinho a história das nossas vidas”.