Torneio Início do Ruralão 2018 contou com participação de 23 clubes no último domingo

A realização do Torneio Início, marcou o começo do Campeonato Ruralão 2018, neste domingo (6). A disputa teve 23 clubes, 7 a mais em relação ao ano passado, 575 atletas e cerca de 9 horas de duração entre abertura, premiação e jogos até definir o campeão dessa edição considerada como uma das maiores da história da competição.

O Torneio Início foi bastante movimentado e mostrou aos torcedores que o Ruralão 2018 será de alto nível. A Capela se sagrou campeã, após derrotar a Fazenda Máfia, na decisão pelo marcador de 1 a 0. O Estádio Municipal Fausto Alvim foi o palco do Torneio Início que registrou cerca de 1,5 mil pessoas participando de um dos momentos mais vibrantes do esporte araxaense.

A abertura oficial da 27ª edição do Campeonato Ruralão contou com a presença da secretária de Governo, Lucimary Ávila, representando o prefeito Aracely, da vice-prefeita Lídia Jordão, dos secretários de Esportes, Adolfo Maurício, de Segurança Urbana e Cidadania, Élvio Bertoni, e de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, do vereador Edinho Souza, representando a Câmara Municipal e da imprensa, além de atletas, dirigentes e muitos torcedores.

Adolfo destaca que o Ruralão é uma das grandes realizações da Administração Municipal no setor esportivo. “É sempre importante atender os anseios de toda população. Nosso objetivo é incentivar cada vez mais a prática do futebol também na zona rural. A administração, através do prefeito Aracely e da secretária Lucimary Ávila, oferece total apoio à realização de mais uma edição deste campeonato e, tenho certeza que será novamente um grande sucesso”, diz o secretário.

Lucimary agradeceu o envolvimento de todos da administração que abrilhantam o Campeonato Ruralão. “Queremos desejar às todas as equipes um excelente campeonato. Não é novidade o carinho e a paixão do prefeito Aracely pelo esporte. O apoio da administração faz a diferença no esporte araxaense. Com certeza, o Ruralão vai crescer ainda mais. Por isso, a preocupação e a satisfação do prefeito em investir cada vez mais no esporte”, enfatiza a secretária de Governo.

A secretária deu o pontapé inicial para o primeiro duelo do Torneio Início do Ruralão 2018, entre Fazenda Santa Vitória X União Pratiense. Nada menos que 24 jogos foram disputados ao longo do dia até se conhecer o grande campeão. Na decisão, a Capela fez 1 a 0 na Fazenda Máfia com gol de Filipe Simprão e comemorou o título do Torneio Início.