Torneio leiteiro da raça Gir Leiteiro e Girolando busca novo recorde na Expoaraxá

Tratamento diversificado para as estrelas do Torneio Leiteiro da 44ª Expoaraxá. Serão premiados os animais com maior produção e a eleição da grande campeã. A ARAP, Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba, é responsável pela organização, pesagem do leite, processamento dos resultados e premiação.

Entre os destaques da 44ª Exposição Agropecuária de Araxá, está o torneio leiteiro. Serão 10 ordenhas, três vezes por dia, sempre 6h, 14h e 21h; iniciando no domingo (08/04) às 14h, até a tarde de terça, 10 de abril.

“Do total exclui o maior volume de leite retirado das vacas, faz-se a soma e é definida a campeã. A expectativa é de ter um novo recorde em 2018, aqui em Araxá”, explica Christian Pablo de Lima Borges, responsável pelo gado dos torneio e julgamentos.

O recorde mundial da raça Girolando é da vaca Sanches 154 Fiv, do Condomínio Mirante, de Araxá. Já estão no Parque de Exposições Agenor Lemos animais do Mato Grosso do Sul, de diversas regiões de Minas Gerais, entre elas Araxá, Ferros, Felixlândia, e São José da Barra, além de Goiás. O torneio serve para mostrar a qualidade do gado da raça Gir Leiteiro, e permite a troca de experiências entre os produtores. A Exposição Agropecuária de Araxá é considerada a segunda maior exposição da raça em todo país.

Minas Gerais lidera a produção nacional de leite com 8,9 bilhões de litros por ano (2016) e possui o segundo maior rebanho de bovinos, com cerca de 23,6 milhões de animais. Dentre os produtos mais vendidos estão o leite e o leite condensado, creme de leite, queijos, manteiga e iogurte. Entre os principais destinos das vendas externas mineiras estão Venezuela, Angola, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Taiwan.