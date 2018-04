Tradicional Leilão Misto integra programação da 44ª Expoaraxá Aproximadamente 7.000 animais vão participar dos 8 leilões Um dos mais tradicionais eventos da pecuária mineira, a Exposição Agropecuária de Araxá, iniciou a programação ontem, com o primeiro leilão misto, tradicionalmente realizado pela Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba, ARAP. No total 8 leilões serão realizados na 44ª Expoaraxá, até dia 26 de abril de 2018. Entre as novidades o elite das raças de equinos, úbere cheio, e bezerras e novilhas Girolando.

O presidente da ARAP, Luiz Henrique Rios, tem grande expectativa de comercialização pelo volume de animais que estarão na pista. “Nós esperamos de 7.000 a 9.000 animais nos oito leilões, além da Feira MF de Touro PO Nelore e Aberdeen Angus no dia 10 de abril”, conta.

A programação para aquisição de animais tem entrada gratuita e ocorre no tatersal do Parque de Exposições Agenor Lemos, em Araxá, Minas Gerais. A Sicoob Crediara é a agência responsável pelos financiamentos com taxas especiais de 0,82% a/m, e as formas de pagamento variam de acordo com o tipo de gado adquirido.

As raças levadas à leilão, e na pista de julgamento, tem como características comuns a adaptação ao ambiente da região comercializada. Na programação da 44ª Expoaraxá serão oito leilões e uma Feira MF de Touro PO Nelore e Aberdeen Angus. No primeiro leilão, realizado na noite de ontem (03) dezenas de produtores de Araxá, e cidades vizinhas, adquiriram gado para diversas finalidades, aumentando o plantel.

Destaque, ainda, para a realização dos seguintes eventos na primeira semana da 44ª Expoaraxá: Leilão Misto MF e Convidados (05/04); 2ª Queima do Alho (07/04), Torneio Leiteiro (08/04).

A realização é da ARAP, Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba. Informações 3661 4209.

Calendário dos Leilões

05/04 – 17h – Leilão Misto MF e Convidados

10/04 – Feira MF de Touro PO Nelore e Aberdeen Angus

12/04 – 19h – Leilão Misto ARAP

13/04 – 19h – 2º Leilão Elite das Raças Equinos

14/04 – 19h – Leilão Úbere Cheio

15/04 – 19h – Leilão Bezerras e Novilhas Girolando

17/04 – 17h – Leilão Misto MF e Convidados

26/04 – 19h – Leilão Especial Cria, Recria e Engorda

Local: Tatersal Parque de Exposições Agenor Lemos – Rua Dr. Edmar Cunha, Santa Terezinha, Araxá-MG