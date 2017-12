Trânsito passa por alteração e ganha sinalização na avenida Antônio Carlos

Dentro do projeto de revitalização da praça da avenida Antônio Carlos, a sinalização de trânsito ganha alteração com implantações de sinalização e liberações de vias que auxiliarão na disciplina de motoristas e pedestres. O trânsito no centro fluirá com mais segurança nas duas pistas da avenida Antonio Carlos, segundo a Prefeitura. Cerca de 8 mil veículos passam diariamente pelo local, conforme levantamento da secretaria municipal de Segurança Urbana e Cidadania. Para otimizar o trânsito, cinco semáforos, com contador digital, estão sendo implantados, além de abertura da Rua Calimério Guimarães.

O secretário municipal de Segurança Urbana e Cidadania, Élvio Bertoni, detalha que as mudanças serão acompanhadas de campanha de reeducação de trânsito junto aos pedestres e motoristas.

“A alteração mais perceptível é a colocação de semáforos para veículos e pedestres no cruzamento do calçadão com a avenida Antônio Carlos. Era uma travessia problemática, pois o é grande o fluxo de pedestres, o que gera confusão no trânsito em função da preferência ser sempre do pedestre. Esperamos que a implantação traga disciplina para o local e segurança, principalmente, para o pedestre. Por extensão, teremos uma revitalização da sinalização de solo. As faixas serão refeitas visando acompanhar essa nova dinâmica do trânsito na praça. Esperamos com isso que o cidadão, especialmente o condutor de veículos, tenha mais tranquilidade para fazer a travessia da praça. A secretaria cuidará de fazer as incursões educativas, especialmente nesse período de mudança”, afirma o secretário.

De acordo com a secretaria municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, a previsão é de que a ligação dos semáforos ocorra até a próxima semana. O prazo é o mesmo para a conclusão da sinalização horizontal e liberação do trânsito na rua Calimério Guimarães.

“Um retorno interessante é a travessia da avenida para quem pretende atravessar a praça no sentido rua Calimério Guimarães para a rua Capitão José Porfírio, evitando o contorno que perturbava muito o trânsito na praça. Também teremos a efetivação da transposição do trânsito da rua Dom José Gaspar com a rua Santos Dumont. Outra mudança importante, já em funcionamento, é o retorno acima da fonte, onde é permitida a conversão apenas para quem sobe a avenida no sentido da pista de descida, o que facilita o acesso ao Hospital Dom Bosco”, acrescenta Bertoni.

Revitalização da praça

Orçado em R$ 1.091.915,23, o empreendimento é executado pela construtora Espaço Livre e tem concepção arquitetônica e urbanística. Cerca de 75% da obra está concluída. Outra etapa importante do projeto, restauração e melhoria da área de acesso ao Colégio São Domingos, será executada no período das férias escolares. Com a obra finalizada, os pedestres terão mais conforto na utilização da praça que contará com paisagismo, bancos e árvores, segundo a Prefeitura.