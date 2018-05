Três dias e mais de quatro mil pessoas no 27º Encontro Sesi de Artes Cênicas

Duas mil e duzentas pessoas assistiram a banda voar na abertura do 27º Encontro SESI de Artes Cênicas. Acrobacias e repertório afinados na arena do Teatro Municipal de Araxá. Diretamente de São Paulo a Cia K, sob a direção de Kiko Caldas, atuando no universo cultural há mais de 30 anos, é uma das representantes do tema “O Teatro Permanece. A Alegria Nunca Sai de Cena”. Público de Araxá, Uberaba e do interior de São Paulo, representantes dos sindicatos das indústrias e equipe da Gerência de Cultura do Sesi Minas na plateia. Três locais diferentes, setenta artistas, e 4.277 pessoas nas 13 apresentações do primeiro final de semana do festival.

Profissionais do picadeiro, da música, bailarinos e das cenas nas atrações: A Banda Que Voa (Cia K – SP), Passagem (Primeiro Ato – BH), Complexidade Atômica (Uberaba), Me Deixe Ir, Preciso Andar (Cia Uno – Uberaba), João Henrique (Araxá), Técnicas Acrobáticas (Oficina-Kiko Caldas, Cia K), Flor – A Rainha do Cerrado (Araxá), Céu d’Espera (Dançarte – Uberaba), Ofício 12 – Estimulador de desapego (Araxá), Acustic Bar (Araxá), Ofício 13 – Comparador de emissores de carbono (Araxá), banda Vinith (Araxá), Por De Dentro (Grupontapé – Uberlândia), Brincadeira (Cia K – SP).

O teatro, a dança, e a música invadem o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba até o próximo domingo, na programação do Encontro Sesi para as cidades de Araxá, Conceição das Alagoas, Pirajuba e Uberaba. A arte entra em cena para encantar, em todas as expressões. O Sesi Artes Cênicas é o festival mais antigo da região. Concretizado através da Lei Federal de incentivo à Cultura, Rouanet, via Ministério da Cultura. Como uma integração do Sesi Fiemg com a indústria mineira a CBMM patrocina o evento desde a primeira edição, e como o Encontro, é um exemplo de quem permanece ao longo do tempo. Essa é a proposta da edição em 2018, que conta também com o patrocínio da Usina Santo Ângelo.

Na programação tem sessões destinadas às instituições de ensino da rede pública e privada da cidade, oficinas, muitas gargalhadas, o espetáculo inédito da Cia de Dança Sesi Minas – Recanto das Virtudes, show inédito de Saulo Laranjeira com o Circuito Arrumação, e comediantes envolvendo o público na Noite do Improviso.

O acesso à todas as apresentações é gratuito. Faça sua programação para a semana de espetáculos no 27º Encontro Sesi de Artes Cênicas. Vem pro Encontro SESI.