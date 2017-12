Triunfo Concebra divulga ações para o Ano Novo

Durante as festividades de Ano Novo para os motoristas que vão pegar estrada a Triunfo Concebra faz mobilização especial de equipes ao longo do trecho de concessão. Para oferecer atendimento rápido e segurança aos usuários entre os dias 29 a 01 de janeiro, a Concessionária reforçará o atendimento com Operação Papa Fila nas praças de Goiás (Alexânia, Goianápolis, Professor Jamil e Itumbiara) e na praça de Florestal na BR-262 em Minas Gerais.

Em caso de necessidade de socorro médico ou mecânico, o motorista deve acionar a Concessionária através do SOS Concebra pelo número 0800 060 6000.

Melhores horários para pegar a estrada

A Concessionária orienta que os motoristas procurem pegar a estrada nos horários alternativos aos de maior fluxo, garantindo uma viagem mais tranquila.

Ida

Sexta-feira – até 12h

Sábado – após 12h

Retorno

Segunda-feira – até 12h

Terça-feira – após 12h

Obras

A Concessionária reforça que o usuário redobre a atenção nos trechos que haverá obras de recuperação asfáltica ou roçada, entre 7h às 17h, conforme especificado abaixo:

Dia 29/12 (sexta-feira)

Sistema Pare e Siga

BR-262, km 422 ao 422+200, sentido oeste, Igaratinga

BR-262, km 665 ao 666, sentido oeste, Ibiá

Com interdição de uma faixa

BR-262, km 706 ao 706+500, sentido oeste, Araxá

BR-153/MG, km 0 ao 246+400, ambos sentidos, Fronteira

BR-060, km 0 ao 31+600, ambos sentidos, Distrito Federal

BR-153/GO, km 490 ao 516, ambos sentidos, Goiânia

BR-153/GO, km 703+600 ao 516, ambos sentidos, Itumbiara

BR-153/GO, km 583 ao 584, sentido norte, Piracanjuba

BR-060/GO, km 124 ao 246, sentido norte, Anápolis

Sem interdição de faixa, com horário de serviço entre 7h às 12h

BR-153/MG, km 14 ao 20, sentido sul, Prata

Dia 02/01 (terça-feira)

Sistema Pare e Siga

BR-153/G0, km 703 ao 516, ambos sentidos, Itumbiara

Com interdição de uma faixa

BR-153/MG, km 460 ao 460+200, ambos sentidos, Nova Serrana

BR-262, km 665+500 ao 666, sentido leste, Ibiá

BR-262, km 720 ao 720+500, sentido oeste, Araxá

BR-153/MG, km 490 ao 516, ambos sentidos, Goiânia

BR-060, km 0 ao 138, ambos sentidos, Anápolis

Sem interdição de faixa com horário de serviço entre 7h às 12h

BR-153/GO, km 516, ambos sentidos, Hidrolândia

BR-153/MG, km 0 ao 246+400, ambos sentidos, Frutal

Operação Papa Fila

Além do funcionamento de todas as cabines nas praças de pedágio, sempre que houver formação de fila expressiva em Alexânia, Goianápolis, Professor Jamil e Itumbiara, em Goiás e na praça de Florestal, na BR-262/MG a Concessionária fará a Operação Papa Fila para contribuir com a fluidez da rodovia. Colaboradores recolherão as tarifas de pedágio antes dos veículos chegarem nas cabines. A Concessionária destaca que filas de até 400 metros são toleradas pelo contrato com a ANTT.

Atendimento médico e mecânico

A frota da Concessionária será posicionada em pontos estratégicos ao longo da rodovia. O planejamento visa agilizar o atendimento a ocorrências na estrada.

O motorista também pode utilizar um dos 24 SAUs – Serviço de Atendimento ao Usuário – localizados a cada 50 km nas BRs 060, 153 e 262. Neles são oferecidos sanitários, sanitário PNE, fraldário, área de descanso e água.

As praças de pedágio da Concebra estão localizadas em:

Goiás (Alexânia; Goianápolis; Professor Jamil e Itumbiara)

Minas Gerais (Prata; Fronteira; Florestal; Luz; Campos Altos; Perdizes e Campo Florido)

Dicas para uma viagem segura e tranquila