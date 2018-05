Triunfo Concebra oferece curso de qualificação para Pessoas com Deficiência (PcD) em Araxá

As inscrições para fazer parte da turma de qualificação do Programa Triunfar estão abertas até esta sexta-feira (25) no Sesi Senai, em Araxá. O curso tem a duração de aproximadamente quatro meses, é gratuito e direcionado para a formação de 20 pessoas com deficiência em assistente administrativo. As aulas serão ministradas no mesmo local da inscrição e tem previsão para início em 28/05/2018, conforme preenchimento das vagas. O programa é em parceria com Senai/Fiemg.

O aluno será qualificado para executar trabalhos pertinentes às áreas administrativas de indústrias e departamentos comerciais, de acordo com a legislação vigente, procedimentos internos, normas técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho. As aulas serão de segunda-feira a quarta-feira das 7h às 11h, com carga horária total de 220h.

O interessado deve ser maior de idade e comparecer no local com documentos pessoais, comprovante de residência, comprovante de baixa renda (que pode ser feito no local) e atestado de deficiência emitido há, no máximo, 1 ano.

A Concessionária acredita que é uma oportunidade para formação de cidadãos prontos para o mercado de trabalho e para a vida.

Programa Triunfar

O Triunfar será divido em duas turmas de 20 alunos, em Goiás e Minas Gerais, com a conclusão do curso em 4 meses, após será feita a formatura. Para 2019 mais duas turmas serão disponibilizadas para os interessados. Ao total, 80 pessoas com deficiência que serão qualificados para ingressarem no mercado de trabalho.

Local de inscrição

Sesi Senai Araxá – Rua Abrão José Bittar, Ítalo Rossi, 405 – Jardim Residencial Bela Vista, Araxá (MG).

Horário: 8h às 20h

Telefone: (34) 3662.3038 / 3662.4194 / 3662.3859 / 3662.2054