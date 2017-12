Últimos dias com grandes atrações culturais no Festnatal

O FestNatal Araxá 2017 entra em sua reta final com uma programação intensa e com grandes atrações por toda a cidade. Já foram mais de 60 atrações culturais que levaram a cultura e arte de forma gratuita para mais de 50 mil pessoas, em todos os locais em que foram realizadas. Nestes últimos 4 dias, o maior festival natalino de Minas Gerais traz um grande destaque para os talentos nas artes da música instrumental, dança e cênicas.

Nesta quarta, as atrações retornam para a Arena FestNatal, no pátio do Estádio Fausto Alvim, com as apresentações do violonista Diego Figueiredo, que volta à cidade acompanhado do instrumentista baiano Armandinho Macêdo, uma personalidade de referência no bandolim e na guitarra baiana, e reconhecido mundialmente como um dos maiores instrumentistas do segmento. Neste mesmo dia (20/12), ainda haverá no Estádio a apresentação da BêJazz Street Band, além de intervenções cênicas de “Bonecos Mágicos” e o Papai Noel em sua casinha. O Bom Velhinho também estará, durante a manhã de quarta-feira, na associação Lar Ebenezer para levar a alegria e a magia do Natal aos idosos internos. No centro da cidade, a população poderá apreciar as esquetes da Cia Valentina, também acompanhada com a BêJazz Street Band.

No dia 21, quinta-feira, haverá mais um espetáculo cênico no Teatro Municipal, com o Grupo Teatral Família do Rei, a partir das 20 horas. A atração principal da Arena FestNatal será o pianista, compositor e arranjador Adriano Grineberg. Um verdadeiro “showman”, que faz ao lado de sua banda uma apresentação com total interação com o público, transcendendo o blues e o aliando à alegria e intensidade da música africana, onde são incluídos no repertório clássicos de referências como Ray Charles, BB King, Jerry Lee Lewis, Bob Marley e citações de mestres da música brasileira como Pixinguinha e Luís Gonzaga.

Na sexta-feira, destacam-se as apresentações cênicas e de dança, com as esquetes teatrais do Auto de Natal que serão realizadas pelo Grupo Fratelo, no calçadão da Rua Pres. Olegário Maciel e também o espetáculo de dança “O Incrível Mundo Mágico de Harry Potter” do Instituto de Artes e Movimento, que acontecerá no Teatro Municipal em dois horários diferentes.

Para o último dia de FestNatal Araxá 2017, neste sábado, haverá novamente o Papai Noel em instituições filantrópicas da cidade, desta vez no Recanto do Idoso, onde também será apresentada a esquete do Auto de Natal, levando bastante emoção aos internos. No Estádio Fausto Alvim, a magia do natal e a diversão para as crianças ficam por conta das Contações de Histórias Infantis do Cataconto, Intervenções dos “Bonecos Mágicos”, das esquetes “Cenas Congeladas” e do Papai Noel que se despede da criançada e de todo o público desejando-lhes um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e assim, encerrando esta edição do festival.

Neste ano, o FestNatal trouxe um destaque especial para a sua programação cultural, com um grande empenho para a música instrumental, cênicas e nas danças, mostrando que a cultura é capaz de realizar um profunda transformação humana para a formação de cidadãos conscientes de seus valores e também promovendo a inclusão social, proporcionando para todos a arte de forma livre e gratuita.

O FestNatal Araxá 2017 é uma promoção da Fundação Cultural ACIA e da Prefeitura Municipal de Araxá. Patrocínio máster da CBMM, patrocínio do Grupo Zema e Drogaria Entrefarma. Apoio cultural da Click Telecom, TV Integração, Hering Store Araxá, Escola Supera, Supermercado ABC, Formatto e ainda, participação da ACIA, CDL e ACIA Cred. A realização acontece por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura e Governo Federal.

