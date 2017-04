Últimos dias de condições especiais para negociar contas atrasadas com a Copasa

Com o objetivo de incentivar o pagamento das contas com mais de 45 dias em atraso, a Copasa e sua subsidiária Copanor estão fazendo o mutirão “Fique em Dia”, que começou dia 5 e vai até 16 de dezembro próximo. Nesse período, estão sendo realizadas negociações em condições especiais com pessoas físicas e jurídicas, que podem quitar ou parcelar seus débitos.

Há várias possibilidades de negociação. Por exemplo, os clientes que optam por quitar as contas e aderir ao débito automático no prazo de cinco dias úteis a partir da negociação, são beneficiados com a retirada dos encargos financeiros da dívida e com desconto de 50% sobre o valor das tarifas de água e esgoto. Há condições especiais também para quem não aderir ao débito automático e para quem for parcelar o débito.

Para negociar, os clientes devem procurar uma das agências da Copasa, munidos de documento de identidade. Os endereços das agências estão no site da empresa. Há também no site um simulador de negociação, para que cada um estude a melhor opção para seu caso.

As condições de negociação até 16 de dezembro, próxima sexta-feira, são realmente especiais. Quando acabar a campanha Fique em Dia, as negociações voltam a seguir as condições regulares.