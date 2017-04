União de forças em prol da segurança pública em Araxá

Uma solenidade no Centro de Araxá marcou, nesta quinta-feira, 20, a entrega oficial de duas viaturas operacionais ao 37º Batalhão da Polícia Militar de Araxá e uma Unidade de Resgate ao 1º Pelotão da 2ª Companhia do 8º Batalhão de Bombeiros Militar de Araxá. Ambas para suprir as demandas da cidade.

Os automóveis foram solicitados ao deputado Bosco pelas Instituições de Segurança Pública de Araxá, Poder Executivo, através do Prefeito Aracely e do Poder Legislativo, por meio de seus vereadores. A UR foi viabilizada através de emenda parlamentar no valor de R$133 mil.

As viaturas policiais serão usadas em ações diretamente ligadas ao policiamento ostensivo em Araxá e irão otimizar e agilizar o atendimento à população, inclusive, segundo a PM, um dos veículos será usado na patrulha de prevenção na área comercial da cidade. A PM e o Governo de Minas buscam incessantemente a redução de índices criminais, a garantia dos direitos fundamentais, direcionando ações para que Minas Gerais se torne um Estado seguro e melhor para se viver.

O deputado Bosco reforçou em seu discurso a importância de se fazer parcerias com todos os órgãos e cidadão. Ele ainda agradeceu ao Governo de Minas por ter atendido a estes pleitos. “Segurança pública se faz de forma conjunta. Todos nós devemos estar empenhados nesta causa. Tenho certeza que estas viaturas vão melhorar no policiamento ostensivo. Já a unidade de resgate tambem será muito importante para o Corpo de Bombeiros. Em breve teremos o anúncio de reforço no efetivo de policiais para Araxá e região. Um trabalho que estamos fazendo junto com o Governo. Será um número significativo”, revela.

Polícia Civil

O deputado Bosco disse em entrevista que também já esteve, no mês de março, em reunião com o chefe da Polícia Civil, João Otacílio Silva Neto. A reunião teve como finalidade solicitar o aumento de profissionais em alguns municípios, viaturas e outras demandas da área de segurança.

De acordo com a PC, em breve, serão destinados novos investigadores para Araxá e região. Além disso, um veículo também deve ser destinado ao Município de Araxá.