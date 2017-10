Uniaraxá apoia Censo Agropecuário e cede estrutura para trabalho do IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) já iniciou a coleta de dados para o Censo Agro 2017, que vai fazer um levantamento sobre a realidade da produção agropecuária brasileira, trabalho que não é realizado amplamente há 11 anos. Porém, sem local para os recenseadores realizarem a coleta de dados, o resultado do trabalho estaria comprometido em Araxá e região. A situação foi resolvida através de uma parceria muito importante celebrada com o UNIARAXÁ. O reitor da Instituição, professor José Oscar de Melo, foi procurado pelo vereador Raphael Rios em busca de parceria para que os recenseadores pudessem realizar o trabalho que vai de outubro de 2017 a janeiro de 2018. De pronto, o UNIARAXÁ atendeu o pedido e, através de um contrato de cessão de uso gratuito, o trabalho já foi iniciado.

A Instituição disponibilizou as instalações da Empresa Junior para o IBGE. O local conta com estrutura pronta, desde internet e sanitários até o amplo estacionamento e acesso facilitado. Durante a assinatura do termo de cessão, na manhã desta quarta-feira, 25, o reitor professor Oscar destacou o compromisso social do UNIARAXÁ com Araxá e região, tanto na formação de profissionais para atuarem nesse tipo de trabalho, quanto na disponibilização dos espaços da Instituição para que a comunidade possa promover ações voltadas para a coletividade. “Sabemos que essa parceria foi de grande valia para o IBGE, que tem aqui uma excelente estrutura para garantir a qualidade e o resultado do trabalho, mas para o UNIARAXÁ essa parceria também é importante. Nós estamos de portas abertas para que a nossa comunidade possa realizar ações como essa. Além de tudo, temos egressos trabalhando nesse projeto, o que pra nós é motivo de orgulho e alegria. Isso é a garantia de vermos esses profissionais bem empregados e promovendo ações de tamanha importância para o crescimento do país.”

Intermediador da parceria, o vereador Raphael Rios foi convidado para a assinatura do contrato. “Fico muito grato ao UNIARAXÁ, em nome do reitor José Oscar, pelo comprometimento com a responsabilidade social da instituição. Esse apoio ao IBGE é fundamental para o trabalho visando os dados agropecuários da região”, afirma.