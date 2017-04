Uniaraxá apresenta resultados positivos para vereadores durante visita

Alguns vereadores da Câmara Municipal de Araxá realizaram uma visita recentemente ao Uniaraxá para conhecer de perto as ações da Instituição e as obras do Centro Cultural do Uniaraxá. Os membros do Poder Legislativo foram recebidos pelo reitor, professor José Oscar de Melo, pelo pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão e presidente da Fundação Cultural de Araxá (FCA), professor Fabrício Borges de Oliveira, e pelo diretor Executivo da FCA, professor Cássio Roberto de Melo.

Participaram da visita os vereadores Fabiano Santos Cunha (presidente da Câmara Municipal), Fernanda Castelha, Jairo Borges, Emílio Castilho, Raphael Rios, Robson Magela, José Valdez da Silva (Ceará), Hudson Fiúza e assessores. Os vereadores acompanharam uma apresentação com os números da Instituição e conheceram as notas obtidas recentemente em avaliações do Ministério da Educação.

Na oportunidade, os vereadores tiraram suas dúvidas sobre o Centro Cultural do Uniaraxá e visitaram as obras in loco. O reitor professor Oscar, afirma que a visita dos vereadores foi muito importante no sentido de conhecerem as ações que estão sendo desenvolvidas pelo Uniaraxá. “Ações que estão voltadas para desenvolvimento de nossa Comunidade, através da formação profissional de nossos cidadãos. Já o Centro Cultural será sem dúvida um marco para toda a Região, pois, trata-se de um empreendimento de natureza comunitária”, completa.

O Centro Cultural Uniaraxá tem sua viabilidade através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o patrocínio da CBMM, numa realização da Fundação Cultural de Araxá, Ministério da Cultura e Governo Federal.