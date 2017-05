Uniaraxá cede espaço para atividades promovidas pela comunidade de Araxá

Visando cumprir seu papel social e responsável, o Uniaraxá mantém sua parceria com a comunidade de Araxá através de ações voltadas para a saúde, educação e promoção social. Recentemente, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), as Apae’s da região e a Câmara Municipal, utilizaram as dependências do Uniaraxá para promover ações voltadas para capacitação e esporte.

Entre os dias 25 e 27, a Cedec em parceria com a Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) promoveu a capacitação regional em Proteção e Defesa Civil. Além da Prefeitura de Araxá, participaram outros onze municípios também do curso que contou ainda com a presença de representantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e empresas privadas como CBMM e Vale Fertilizantes.

No dia 26, as Apae’s de Araxá, Coromandel, Ibiá, Monte Carmelo, Perdizes, Pratinha, Patrocínio, Sacramento, Santa Juliana e Serra do Salitre promoveram a VIII Olimpíada Regional das Apae’s do Conselho do Alto Paranaíba na pista de atletismo e na piscina do Uniaraxá. Ao todo, 118 atletas participaram da competição, sendo 14 da Apae de Araxá. Cerca de 80 profissionais educadores físicos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, professores, diretores, estagiários e voluntários estavam envolvidos na organização e apoio dos atletas que disputaram as modalidades: Atletismo, Natação, Tênis de Mesa, Futsal, Tênis de Mesa, Peteca e Queimada.

A Câmara Municipal promoveu, nos dias 3 e 4 de maio, o Curso de Capacitação para os servidores do Poder Legislativo. O curso capacitou os servidores para a realização da compra direta, no pregão presencial, na tomada de preços e na concorrência, sempre de acordo com as decisões do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCMG) e em práticas reconhecidas de licitação.

O reitor professor José Oscar de Melo, destaca a importância da parceria com a comunidade, especialmente com entidades sérias e que promovam ações voltadas para a saúde, o esporte e o conhecimento. “As portas da Instituição estarão sempre abertas para esse tipo de atividade. Sabemos que para sermos ativos junto à comunidade precisamos promover projetos, mas também sermos parceiros de iniciativas que tenham a ver com a Missão do Uniaraxá”, completa.