Uniaraxá concederá Bolsas de Estudos para Alunos Carentes

O UNIARAXÁ, no intuito de cumprir o seu compromisso social, por meio da promoção de uma Educação de qualidade de forma ampla, iniciou, na última segunda-feira, dia 15/01, o processo seletivo para Bolsas de Alunos Carentes Ingressantes e Veteranos do Centro Universitário do Planalto de Araxá, em 2018.

O primeiro passo para se candidatar à Bolsa é o preenchimento da inscrição até o próximo dia 04/02 pelo site do UNIARAXÁ (www.uniaraxa.edu.br). Podem se inscrever os Alunos ingressantes e veteranos, desde que estejam regularmente matriculados na Instituição, no período 2018/1. As condições para os Candidatos concorrerem à bolsa são: não serem portadores de diplomas de Ensino Superior; o grupo familiar não poderá ter renda igual ou superior a cinco salários mínimos; não possuírem, no mesmo grupo familiar, outro participante do mesmo benefício; não se encontrarem matriculados em outro Curso do UNIARAXÁ. Após o preenchimento das inscrições, haverá o início do processo de entrevistas e a conferência da documentação dos candidatos, pelo Setor Financeiro da Instituição, seguido da visita de um(a) Assistente Social.

O valor da Bolsa é de 30% e possui vigência de fevereiro a dezembro de 2018. Para os interessados, orienta-se a leitura do Edital, referente ao Processo Seletivo que se encontra no site da Instituição. O UNIARAXÁ é uma das Instituições de Ensino Superior mais concorridas da região, sendo reconhecida com nota máxima na avaliação do MEC. Os resultados comprovam seu compromisso com a qualidade de Ensino oferecido. Mais informações podem ser adquiridas pelos telefones (34) 3669-2092 e (34) 3669-2099.