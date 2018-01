Uniaraxá doa livros à OAB de Araxá

A Editora Saraiva, no intuito de desenvolver uma proposta complementar ao trabalho do Professor em sala de aula e aumentar a aprendizagem do Aluno, criou o SSA (Saraiva Solução de Aprendizagem). Trata-se de uma metodologia presencial que contempla a prévia leitura de livros, publicados pela Editora bem como atividades de aprendizagem, articuladas ao conteúdo curricular das Instituições de Ensino.

A parceria entre o UNIARAXÁ e a Saraiva, por meio do SSA, fornecerá aos Alunos da Instituição um kit de livros por semestre; ou seja, um livro por Disciplina cursada. No último semestre, os Alunos do Curso de Direito do UNIARAXÁ terão recebido todos os exemplares; advindos da parceria firmada; e, assim, tendo a oportunidade de formar a sua própria Biblioteca.

Para a Aluna Egressa Luciana Rodrigues, um bom livro pode ser uma arma poderosa no processo de construção de conhecimentos. “Como Egressa do Curso de Direito, posso dizer que a parceria do UNIARAXÁ com a SSA é de grande valia para os Alunos. Apesar da facilidade de pesquisa no mundo atual, nada substitui um bom livro físico de autores renomados e completos, como os ofertados pela parceria. Sem dúvida, é uma oportunidade única cursar uma faculdade com nota máxima no MEC; e, ainda, conseguir montar a nossa própria Biblioteca em casa”, afirma Luciana.

O UNIARAXÁ, ciente dos benefícios dessa metodologia, decidiu expandir o sucesso e doou à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Araxá, 105 exemplares que restaram dos kits, distribuídos no segundo semestre de 2017; todos com o conteúdo relacionado à área do conhecimento em Direito. O Reitor do UNIARAXÁ, Prof. José Oscar de Melo, juntamente com o Professor e Coordenador do Curso de Direito, Nilson Carvalho e a Coordenadora da Biblioteca da Instituição, Maria Clara Fonseca, fizeram a entrega das obras, no último dia 04/01 aos membros da 33º Subseção da OAB/MG. De acordo com o Reitor Prof. José Oscar, os livros serão uma importante ferramenta de estudo e trabalho para os profissionais de nossa cidade. “Essa parceria, além de beneficiar nossos Alunos, que agora têm a oportunidade de construir sua Biblioteca pessoal, alcançará, também, nossos profissionais da área do Direito; os quais poderão, a partir de agora, usufruir das obras. É uma excelente forma de estreitar a parceria entre o UNIARAXÁ e a OAB; garantindo mais uma ferramenta de estudo e trabalho para os membros da Entidade”, destaca o Reitor.

O Presidente da OAB de Araxá e Egresso do UNIARAXÁ, Tiago Pereira, ressalta a importância do material àqueles que buscam a aprovação no exame da OAB. “Gostaria de parabenizar o Magnífico Reitor do UNIARAXÁ, Professor José Oscar e o Diretor do Curso de Direito, Professor Nilson Vieira de Carvalho, pela iniciativa de aderir à SSA; na qual todos os Alunos do Curso de Direito recebem um livro por Disciplina cursada, além de ter à disposição a coleção completa de obras digitais de diversos autores da Saraiva. Acreditamos que essa iniciativa, além de garantir a cada Aluno a formação de sua Biblioteca pessoal, ao final do curso, contribui e muito para a formação acadêmica dos Estudantes, bem como a sua aprovação no exame da OAB; principalmente, daqueles Alunos mais carentes que, via de regra, não têm poder aquisitivo para adquirir os livros necessários à sua formação. Digo isso, porque quando cursei Direito no UNIARAXÁ, a situação do Estudante não era nada fácil. Naquela época, o custo dos livros era bem maior que hoje e a Biblioteca possuía poucos exemplares de livros de cada Disciplina cursada. Nesse quadro, a única maneira de o Estudante carente estudar era pegando os livros, antecipadamente na Biblioteca, pois na época das provas e avaliações universitárias, não havia livros suficientes para todos. Acredito que, naquela época, se pudesse usufruir dos benefícios da SSA, poderia ter me saído bem mais preparado do Curso de Direito. Agora, cabe aos Estudantes aproveitarem essa grande ferramenta; fazendo o aproveitamento necessário dos livros e da Biblioteca Digital que estão sendo colocados à disposição, pela atual gestão da Instituição”, enfatiza Tiago Pereira.

O UNIARAXÁ espera que o resultado dessa parceria seja a construção de conhecimentos de forma mais estratégica e eficaz; contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e competências dos universitários; tão cruciais para um melhor desempenho em avaliações oficiais; e, consequentemente, o alcance de uma carreira profissional brilhante e de sucesso.