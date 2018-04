Uniaraxá e OAB Jovem realizam evento para jovens advogados

Em parceria com o Curso de Direito do Uniaraxá, a OAB Jovem (Comissão do Jovem Advogado) realizou, no último dia 12, uma Mesa Redonda que teve por objetivo compartilhar diversas experiências profissionais com os novos Acadêmicos de Direito; ressaltando a relevância social das profissões da área Jurídica e as expectativas ao final do Curso.

A Comissão do Jovem Advogado tem como objetivo primordial apoiar os advogados em início de carreira, de modo a traduzir o verdadeiro espírito da Advocacia; trazendo-o à sua Entidade de Classe; estimulando a troca de experiências; e, levando para a Ordem dos Advogados do Brasil a visão do mais atual advogado iniciante. Essa Comissão, em seu campo de atuação, debate e impulsiona propostas básicas, indispensáveis e de extrema importância ao Estado Democrático de Direito; promovendo a integração dos jovens advogados com a OAB. Além disso, busca incentivá-los a participar das questões afetas à sua Classe; fomentando a melhora do exercício da profissão dos advogados em início de carreira; e, assim, amenizando as dificuldades iniciais inerentes a todo e qualquer jovem advogado.

O Projeto “Relevância Social do Curso de Direito” é desenvolvido pela Comissão da OAB Jovem da 33ª Subseção, em parceria com o Uniaraxá, por meio da Coordenação do Curso de Direito; cujo intuito é promover um momento de reflexão sobre a relevância social do Curso de Direito e da Advocacia, por debates realizados com a participação de advogados e demais profissionais da área Jurídica.

Na Mesa Redonda, estavam presentes autoridades da área Jurídica, a saber: Barbara Francine (Promotora de Justiça da Comarca de Perdizes/MG); Cidinha Rios (Procuradora Geral do Município de Araxá); Fábio Varela (Promotor de Justiça da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Araxá/MG); Marlon Antônio Rosa (Presidente da Comissão OAB Jovem de Araxá/MG); Nilson Carvalho (Coordenador do Curso de Direito do Uniaraxá); Saulo Carneiro (Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Araxá/MG); e, Tiago Pereira (Advogado e Presidente da 33ª Subseção da OAB).

Para o Presidente da Comissão OAB Jovem de Araxá, Marlon Rosa, eventos realizados por meio de parcerias, como essa, são de crucial importância na formação profissional de excelentes advogados. “É uma parceria que se espera duradoura e que vai trazer frutos positivos para toda a advocacia e o Curso de Direito. Por esse Projeto, espera-se a abertura de muitas possibilidades para a efetivação de uma série de realizações em conjunto na área do Direito; proporcionando um melhor estudo jurídico e científico a Alunos e Advogados de forma a lançar excelentes profissionais no mercado. Para os Egressos do Curso de Direito, sua importância se pauta na conscientização do auxílio e suporte que encontrarão junto à Instituição para o início das carreiras futuras”, destaca Marlon.