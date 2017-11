Uniaraxá e Sebrae promovem oficina sobre empreendedorismo

Os alunos dos Cursos de Gestão Comercial, Recursos Humanos, Administração, Ciências Contábeis e Engenharia de Produção tiveram uma aula diferente sobre empreendedorismo. Eles participaram de uma oficina com Wellington Borges, em mais uma etapa do Projeto Empreenda 2017/2018, realizado em uma parceria entre o Uniaraxá e o Sebrae.

Apesar da forte chuva que caiu na noite de terça-feira (21), cerca de 200 alunos ouviram atentos à palestra que teve como intuito encerrar a atividade acadêmica de 2017 e abrir o Empreenda 2018, agora totalmente remodelado e com foco mais específico em formação e educação empreendedora.

A oficina tratou o empreendedorismo numa ótica atual e com novas tendências. Com base em estudos da Universidade de Harvard, o oficineiro Wellington Borges abordou alguns pontos para aumentar ainda mais a importância de se empreender com consciência e planejamento. Entre os pontos principais e mais destacados no perfil de quem empreende está o autoconhecimento, especialmente em entender os potenciais e limitações.

O evento rendeu ainda elogios, principalmente aos alunos, que apesar do tempo instável aproveitaram a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos e estimular seus sonhos empreendedores.