Uniaraxá e Vale assinam Convênio de Cooperação Técnico-Científica

Mais um ganho para o Programa de Iniciação Científica do Uniaraxá foi alcançado por meio da celebração de um convênio de cooperação técnico-científica entre a Vale Fertilizantes e o Uniaraxá, no final de julho. O convênio tem por objetivo oferecer aos alunos de graduação do Uniaraxá a oportunidade de desenvolver projetos de pesquisa com apoio de profissionais da Vale e de professores do Centro Universitário. Duas alunas dos Cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária e Engenharia de Produção foram selecionadas para desenvolverem projetos de pesquisa com apoio de profissionais da Vale e de professores do Setor de Pesquisa do Uniaraxá.

Foram selecionadas as alunas Fernanda Marcela da Silva, do curso Engenharia Ambiental e Sanitária, e Florence Kelly Balduino, do curso Engenharia de Produção, ambas cursando o 6º período. O projeto de pesquisa a ser desenvolvido pela aluna Fernanda prevê aumentar a eficiência do processo de tratamento dos efluentes líquidos na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) da empresa, enquanto que a pesquisa de Florence visa aplicar a metodologia do pensamento enxuto para investigar problemas pertinentes ao setor de manutenção de equipamentos utilizados na unidade fabril de Araxá.

O Uniaraxá promove parcerias de cooperação técnico-científica na coordenadoria de Pesquisa desde 2003, com empresas da região como a CBMM e Universidades, com a participação de alunos em projetos de pesquisa. Entretanto, com o oferecimento de bolsas por parte do Uniaraxá e o envolvimento mútuo de vários atores do Uniaraxá e da Vale na execução das atividades é uma novidade. As alunas fizeram a ambientação no mês de julho, e começaram a executar o projeto na primeira semana de agosto. Os projetos têm a duração de seis meses e o convênio, entre Vale e Uniaraxá, tem duração de dois anos.