Uniaraxá entrega presentes da campanha “Adote uma Cartinha”

A campanha “Adote uma Cartinha” mais uma vez garantiu a alegria de muitas crianças através da já tradicional ação beneficente realizada pelo Uniaraxá, que tem como objetivo promover um Natal mais feliz para as crianças carentes da comunidade. Esta foi a quarta edição da campanha, que surgiu com a preocupação constante da instituição em fomentar e aprimorar suas práticas de Responsabilidade Social.

Em 2017, aproximadamente 200 crianças foram presenteadas através das cartinhas, que solicitavam, em sua maioria, a doação de brinquedos. O local escolhido para a entrega, que ocorreu na última terça (12), foi o CEMEI Araci Pedrelina de Lima, que fica no bairro Boa Vista, em Araxá. As cartinhas foram adotadas por alunos e colaboradores do Uniaraxá, além da comunidade araxaense, que não pouparam esforços para garantir a alegria da criançada.

Uma divulgação ampla foi feita, através dos canais institucionais e de redes sociais, no intuito de garantir o sucesso da campanha. Assim, as cartinhas foram sendo retiradas no setor de Recursos Humanos da Instituição, uma a uma, até que todos os desejos dos pequenos fossem atendidos.

O assessor de Recursos Humanos do Uniaraxá, Ricardo Ramalho, destaca a importância do projeto social. “Queremos contribuir e fazer o natal de uma criança mais feliz. Vimos a necessidade de um projeto no qual os valores e os sentimentos que envolvem essa época natalina fossem resgatados e decidimos implantar com a ajuda de nossos colaboradores.”