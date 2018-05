Uniaraxá na Luta Antimanicomial e Contra a Violência Sexual

O Uniaraxá vem desempenhando um papel muito importante na Agenda Comum Inter setorial de Araxá, juntamente com diversos segmentos. Para o Eixo “Combate à violência sexual infanto-juvenil” e “Luta Antimanicomial”, foram preparadas diversas atividades dentro da Semana de Combate à Violência Sexual e a Semana Municipal de Luta Antimanicomial. Dentre as atividades desenvolvidas pelo Uniaraxá, destacam-se palestras e mesas redondas que aconteceram juntamente à I Jornada da Psicologia da Instituição. A primeira palestra, em parceria com o Centro Universitário, aconteceu no último dia 14/05, no Tribunal do Júri do Uniaraxá, com um público composto por Menores Aprendizes da cidade.

A Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica e Profª. Mestra Eliana Pavan, durante a palestra, abordou-se o tema “Combate à violência Sexual Infanto-Juvenil” e ressaltou-se a necessidade da sensibilização e conscientização social sobre o assunto. “A questão de poder e violência sobre crianças e adolescentes remonta às épocas antigas, quando a infância e a adolescência não eram reconhecidas como processos importantes do amadurecimento afetivo, físico e social do indivíduo; necessitando de cuidados e olhares específicos. É importante que cada vez mais a sociedade esteja atenta a comportamentos que possam prejudicar a integridade e o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes; daí a necessidade de sensibilização e conscientização social, quanto ao problema da violência sexual infanto-juvenil; que tem acontecido de forma reiterada na realidade de nosso país. A violência sexual traz traumas, por vezes, irreversíveis, os quais afetam o desenvolvimento da criança e do adolescente; tema, portanto, merecedor do incremento de ações que busquem a efetiva proteção às vítimas. É necessário que tenhamos atitudes firmes e responsáveis, optando por uma postura preventiva à citada violência. Assim, o Uniaraxá, por seu Curso de Direito, busca fortalecer as ações voltadas ao atendimento de demandas sociais; nesse caso, o tema da violência sexual contra a criança e o adolescente, visando à conscientização da Comunidade e despertando para a prevenção”, destaca a Professora. A palestra contou, ainda, com a participação da Aluna do 3º Período do Curso de Direito, Maria Beatriz Machado, que dividiu um depoimento sobre o tema com os demais participantes.

Dentro da Semana Municipal de Luta Antimanicomial, o Uniaraxá contribuiu, também, com diversas atividades. Uma delas foi a Mesa Redonda, cujos integrantes discutiram o tema “Saúde Mental em Tempos Líquidos”. A Mesa contou com a participação de Estudantes do Curso de Psicologia do Uniaraxá, Profissionais da área de Psicologia e Comunidade em geral. A mediadora da Mesa Redonda, Profª. Maria Bethânia Oliveira teceu comentários sobre a importância desse debate, no compartilhamento de conhecimentos e na prevenção de preconceitos. “Criar debates, disseminar conceitos, quebrar preconceitos e estimular cuidados acerca da Saúde Mental é compromisso ético profissional do Psicólogo. A oportunidade em atingir esses objetivos, especialmente, na Comunidade Acadêmica é ação formativa fundamental. A Mesa Redonda pretendeu atingir esses propósitos. Professores e Profissionais externos foram convidados a fim de compartilhar saberes e práticas. A linha norteadora de nossas discussões baseou-se na obra de sociólogo, filósofo e professor Zygmunt Bauman, o qual se dedicou à discussão de temas como o Consumismo, a Globalização e as Transformações, nas relações humanas. Bauman escolhe o ‘líquido’ como metáfora no sentido de ilustrar o estado dessas mudanças: facilmente adaptáveis, fáceis de serem moldadas e capazes de manter suas propriedades originais. As formas da vida moderna, segundo ele, assemelham-se pela vulnerabilidade e fluidez; o que evidenciam a sua incapacidade de se manterem na mesma identidade por muito tempo; isso reforça esse estado temporário das relações sociais”, relata a Professora.

A parceria entre o Uniaraxá e os Eventos Municipais que abordam temas de relevância, como o Combate à Violência Sexual e a Saúde Mental, reafirma o compromisso da Instituição em garantir à Comunidade uma Educação Cidadã, pautada na solidariedade e na ética; valorizando sempre o indivíduo. As atividades realizadas foram um sucesso; colaborando para que os participantes se empreendessem na reflexão assertiva e no acesso a informações de expressiva significância; contribuindo, assim, para o desenvolvimento profissional e pessoal de todos os que tiveram a oportunidade de participar das atividades.