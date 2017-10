Uniaraxá promove Semana de Ciência e Tecnologia e outorga Comenda ao professor João Rios

Com mais de 80 atividades programadas, a XIV Semana de Ciência e Tecnologia está movimentando o campus do Uniaraxá. A Abertura Oficial foi realizada na noite desta terça-feira, 3, no Teatro Municipal e contou ainda com mais uma edição do projeto Sempre Um Papo, com o professor Ricardo Fragelli e a outorga da Comenda Uniaraxá, que neste ano homenageia o professor João Rios Montandon (in Memorian).

João Rios foi um dos precursores da criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araxá (FAFI), hoje Centro Universitário do Planalto de Araxá. Fez parte da história da Instituição, como secretário, professor e diretor. Na Academia Araxaense de Letras, professor João Rios ocupava a Cadeira Nº12.

Quem recebeu a homenagem em nome do professor, foi sua esposa, a também professora Luiza Elena Castro Rios, que por muitos anos fez parte do corpo docente do Uniaraxá e foi também Coordenadora do Curso de Letras. Em seu discurso emocionado, professora Luiza agradeceu a homenagem a João Rios e relembrou sua trajetória de conquistas junto aos demais professores da Instituição.