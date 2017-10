Uniaraxá promove UNIR com a presença do “Youtuber” Iberê Tenório, do Canal Manual do Mundo

O Uniaraxá está preparando uma das maiores e mais diversificadas Mostras de Profissões do interior mineiro. O UNIR (Uniaraxá Recebe) será neste sábado, 21, das 8h às 17h, no Campus da Instituição, que estará repleto de estudantes do Ensino Médio de Araxá e também da região. O UNIR contará ainda com o fenômeno da internet, Iberê Tenório, do maior canal educacional do país no Youtube, o manualdomundo.com.br. E o melhor de tudo, a entrada é gratuita!

A programação começa bem cedo, com a recepção dos alunos de escolas de Araxá e também das cidades de Ibiá, Sacramento, Campos Altos, Pratinha, Serra do Salitre, Pedrinópolis, Perdizes e Santa Juliana. Todos serão direcionados para o ginásio, onde haverá apresentações artísticas e o desfile dos cursos, com os alunos da Instituição fazendo a festa. Logo após a recepção animada, os estudantes vão para a 1ª Oficina do curso que se inscreveram. Os participantes terão horário de almoço com uma vasta praça de alimentação e retornam depois para a 2ª Oficina. As oficinas serão a oportunidade para esses jovens conhecerem melhor a estrutura do Uniaraxá, além das inúmeras profissões disponibilizadas através dos Cursos de Graduação, e confirmarem sua vocação profissional. Todos os Cursos oferecerão oficinas práticas que levarão os alunos ao ambiente profissional que eles vão exercer quando formados.

A grande atração fica por conta do “Youtuber” Iberê Tenório, do Canal Manual do Mundo, que conta com quase 9 milhões de inscritos. Iberê vai dar uma palestra para os participantes com fatos sobre sua carreira de sucesso à frente do canal. Já o encerramento fica por conta da Banda Samba Quente, revelação de sucesso e formada por egressos do Uniaraxá.