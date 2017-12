Uniaraxá recebe Campeonato Estadual de Vôlei Sub-15, Araxá está na final

Campeonato Brasileiro da mesma categoria começa na próxima semana

Muita movimentação na quadra e no campus do Uniaraxá durante o Campeonato Estadual de Vôlei, categoria Sub-15 feminino, que está sendo realizado na Instituição. A competição termina nesta sexta-feira, 08, com as “pratas da casa” na final. O time AABB Araxá vai enfrentar a equipe do Praia Clube de Uberlândia às 11h, no ginásio do Uniaraxá. A final promete muitas emoções e será um aquecimento para o Campeonato Nacional de Vôlei Sub-15 Feminino, que começa na próxima semana.

O reitor do Uniaraxá, professor José Oscar de Melo, destaca a importância do campeonato e a parceria com a Instituição para a sua realização. “Teremos a final nesta sexta-feira com as meninas de Araxá. É um orgulho muito grande sermos parceiros do campeonato e a alegria de termos nossas meninas na grande final após uma competição muito disputada e com equipes bem preparadas”, comemora.

Ao todo, 13 times participaram da competição: AABB Araxá, Bom Pastor / JF Vôlei, Catiguá, Consul Usiminas USIPA, CRES Varginha, Lavras T.C., Mackenzie, Minas Náutico, Neev / Sada / Argos, Olympico Club, P.M. Perdizes, P.M. Santo A. do Amaro e Praia Clube.

Campeonato Nacional de Vôlei Sub-15

Começa na próxima segunda-feira, 11, o Campeonato Nacional de Vôlei Sub-15 e também será realizado no Uniaraxá. A abertura será às 19h, no Tribunal do Júri e as partidas começam na terça-feira, 12.

O Campeonato Brasileiro de Seleções Feminino Sub-15 contará com a participação de oito equipes, dos Estados de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás e Rio de Janeiro.