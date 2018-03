Uniaraxá recebe Seminário (Des) Construindo a Ideologia de Gênero

O Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá) recebe, na próxima segunda-feira (19), o Seminário (Des) Construindo a Ideologia de Gênero. A ação é uma parceria entre a Instituição e o Conselho Regional de Psicologia. O evento será no auditório IV do Bloco das Engenharias, a partir das 18h50.

Inscrição

A participação no Seminário é gratuita e as inscrições são feitas pela internet, por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDst2Xq9_FDMQA-cnEGPqHVerYKFinzmZYvyHq97rQtDsf5g/viewform