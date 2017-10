Uniaraxá renova o “Selo Instituição Socialmente Responsável” mais uma vez

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) concedeu por mais um ano o “Selo Instituição Socialmente Responsável” para o Uniaraxá. O reconhecimento vem após a 13ª Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, promovida nacionalmente e também realizada pelo Uniaraxá, no dia 16 de setembro, quando foram realizados mais de 1,8 mil atendimentos.

O Selo reforça a postura e o compromisso do Uniaraxá com a comunidade da cidade e da região, em promover o bem estar social. A 13ª Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular é a culminância de um trabalho que é realizado o ano inteiro, por todos os Cursos da Instituição. Somente em 2017, foram mais de 25 mil atendimentos gratuitos à comunidade externa, de janeiro a setembro.

Os serviços sociais são encontrados dentro e fora da Instituição: Serviço de Assistência Judiciária; Clínica de Fisioterapia do Uniaraxá; Hidroginástica para alunos, funcionários e comunidade; atendimentos na Clínica de Estética e Cosmética; Ambulatório Acadêmico; Projeto Exercite-se; Projeto Fazendo História; Escolinha de Esportes; Horta Comunitária. O trabalho também está nas ruas, com as solicitações de entidades e órgãos públicos, o Uniaraxá realizou mais de 1,9 mil atendimentos externos neste ano.

A conquista de mais um Selo Instituição Socialmente Responsável deve ser creditada aos alunos, professores e funcionários que estão diretamente envolvidos nesses atendimentos sociais e que fazem do Uniaraxá uma Instituição reconhecida nacionalmente.