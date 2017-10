Uniaraxá sedia Startup Weekend neste final de semana

O Uniaraxá está preparado para receber uma das maiores competições de startups do mundo, o Startup Weekend. O evento acontece neste final de semana, começa na sexta-feira, 20, e se estende até domingo, 22, serão 54 horas de muita adrenalina e emoção. O evento tem o objetivo de incentivar o empreendedorismo e a inovação nas regiões sedes, fornecendo mentorias e ferramentas para novas ideias e negócios, além de criar um ambiente de networking muito qualificado.

No Startup Weekend, os participantes terão que criar um projeto de startup e desenvolvê-lo durante os três dias por meio de um protótipo para apresentá-lo a uma banca avaliadora que julgará se a ideia é viável ou não. O Startup Weekend contará ainda, no dia 20 de outubro, com uma palestra de Alexandre Saboia Fuziyama, idealizador de sistemas web focados em alto desempenho e grandes volumes de acesso, como o Globoesporte.com e o CartolaFC, um jogo fictício em que usuários criam times e pontuam de acordo com o desempenho de jogadores de futebol do mundo real.

O evento será realizado no Uniaraxá, conta com o apoio do Sebrae Minas, Acia, Acia Jovem, Empreender, Cefet-MG, Sun Valley, Prefeitura de Araxá, Sindicomércio e Federaminas.

Startup Weekend

O Startup Weekend é um evento mundial organizado pela Techstars, apoiado por empresas como o Google for Entrepreneurs, e tem como missão ensinar, inspirar, educar e promover o empreendedorismo nas comunidades locais. Mais de 8 mil startups foram criadas nos eventos realizados em cerca de 100 países.