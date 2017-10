Unidos Pelo Bem procura padrinhos para levar crianças carentes ao cinema. Participe!

Em mais uma ação de solidariedade o Unidos Pelo Bem, através de doações, vai promover no próximo domingo (8), às 9h, “O Meu Primeiro Dia no Cinema”.

O projeto leva crianças carentes para assistir um filme infantil no Cinemais do Shopping Boulevard Garden, com direito a lanche (pipoca e refrigerante) durante a exibição do filme, saquinho surpresa para as crianças e almoço. Os padrinhos estarão automaticamente convidados a participar da ação e também tem direito ao lanche.

Os voluntários que doarem R$50 reais, estarão apadrinhando duas crianças e terão direito a três ingressos. Neste ano, o projeto pretende levar ao cinema 230 crianças carentes de Araxá, Ibiá e Catiara.

É possível participar efetivando o depósito do valor dos ingressos na conta da Associação Unidos Pelo Bem. Basta entrar em contato com os organizadores através dos telefones (34)99147-1115, com Thais ou (34)98719-1674, com Vinícius, inclusive pelo Whatsapp. A conta da Associação é na Caixa Econômica Federal, agência 0097, conta 00003102-3 – Associação Unidos Pelo Bem, CNPJ 24.702.893/0001-85.

Participe! Deixe o Dia das Crianças ainda mais especial para duas crianças!