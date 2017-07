Unimontes oferece 500 vagas gratuitas para cursos a distância de licenciatura e de tecnólogos

Inscrições começam na próxima segunda-feira (31/7) e seguem até 31 de agosto. Podem concorrer candidatos que já concluíram o ensino médio ou equivalente.

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), por meio do Centro de Educação a Distância (Cead), está com 500 vagas gratuitas abertas para curso de Licenciatura em Pedagogia e para cursos em Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em Gestão de Saúde Pública, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e de Tecnologia em Sistemas para Internet.

Os cursos são financiados pelo Ministério da Educação (MEC), por intermédio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Conforme o edital, a oferta ocorre na modalidade de educação a distância em municípios polos que integram o programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), do MEC. O documento está disponível no endereço eletrônico www.ceps.unimontes.br.

As inscrições têm início em 31 de julho (segunda-feira) e prosseguem até 31 de agosto deste ano. Podem concorrer às vagas candidatos que já tenham concluído o ensino médio ou equivalente.

O processo seletivo contempla o sistema de reservas de vagas e tem caráter eliminatório e classificatório, com provas de múltipla escolha e conteúdos específicos. As provas serão aplicadas no dia 7 de janeiro de 2018 nos polos escolhidos pelos candidatos no ato da inscrição.

Distribuição de vagas

Pedagogia (Licenciatura) – Urucuia: 50 vagas; e Várzea da Palma: 50 vagas;

Tecnologia em Gestão Ambiental (Tecnólogo) – Pedra Azul: 50 vagas; e Rio Pardo de Minas: 50 vagas;

Tecnologia em Gestão em Saúde Pública (Tecnólogo) – Joaíma: 50 vagas; e Montes Claros: 50 vagas;

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo) – Bocaiúva: 50 vagas; e Pompéu: 50 vagas;

Tecnologia em Sistemas para Internet (Tecnólogo) – Brasília de Minas: 50 vagas; e Janaúba: 50 vagas.

Serviço

Cursos gratuitos – 500 vagas – Modalidade EAD/Unimontes

Licenciatura em Pedagogia e cursos tecnólogos em Gestão Ambiental, Gestão em Saúde Pública, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para a Internet

Local: Municípios/ polo da UAB

Inscrições: 31 de julho a 31 de agosto de 2017

Site: www.ceps.unimontes.br

Informações: (38) 3229-8330 e (38) 3229-8332