Uninorte recebe Novembro Azul no sábado

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza mais um mutirão do Novembro Azul neste sábado, dia 19. As ações da campanha contra o câncer de próstata começam às 8 horas na Uninorte, no bairro Urciano Lemos, com serviço de teste rápido de hepatite C, consulta com médico, sessão de alongamento e palestras sobre câncer de boca e de próstata.

Sander Carlos de Souza, referência técnica em Saúde do Homem da Secretaria Municipal de Saúde, reforça que todas as unidades de saúde do município estão fazendo gratuitamente a coleta de PSA, um exame de sangue que serve para diagnosticar alterações na próstata. Para fazer o teste, qualquer homem pode ir até unidade de saúde e pegar o pedido.

Doença que mais acomete os homens, o câncer de próstata tem estimativa de 69 mil novos casos ao ano, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). A doença não tem prevenção, no entanto, o diagnóstico precoce é essencial para o tratamento.

A campanha Novembro Azul vai até o dia 26 de novembro, quando a Unileste receberá a equipe da Secretaria Municipal de Saúde.