Vacinação contra gripe em todas as Unidades de Saúde

A Administração Municipal está a frente da Campanha de Vacinação contra a Gripe, uma iniciativa do Ministério da Saúde. Desde o último dia 17 de abril, a equipe do Setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde está concentrada nas unidades básicas de saúde para alcançar a meta de 24.457 pessoas imunizadas. A campanha de vacinação contra a gripe faz parte do calendário de vacinas prioritárias para o país e que disponibilizadas nos postos de saúde da rede pública.

De acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Saúde, foram imunizadas 8.502 pessoas, durante três semanas, o que corresponde a 34,76%, dentro de uma meta estipulada de 24.457 a serem vacinados até o fim da campanha, prevista para o dia 19 deste mês.

O secretário da Saúde, Alonso Garcia de Rezende, conta que esse levantamento foi realizado até a última sexta-feira, 5, e a tendência é que a quantidade de imunizados aumente consideravelmente com a realização do Dia D para este sábado, 13, nas unidades básicas de saúde e nos Programa Saúde da Família (PSF) em todos os pontos da cidade com funcionamento das 8 às 17horas.

“Estamos com as vacinas disponíveis em todas as unidades de saúde. É uma vacina importante e preventiva e, uma vez aplicada, leva de dez a quinze dias para ter uma proteção adequada. Você vacinando antes, você vai ter uma proteção prévia quando chegar o período mais seco, frio e com poeira. Não deixem de vacinar”, orienta o médico Alonso Garcia de Rezende, Secretário de Saúde.

Funcionam no Dia D de vacinação contra a gripe:

Unidades: Unisul; Unicentro; Uninorte; Unisa; Unileste; Uninordeste e Centro de Vacinação

PSF: bairros São Pedro; João Ribeiro; Abolição e Pão de Açúcar

Unidades Básicas de Saúde abertas nos dias de semana

Centro de Vacinação: das 8h às 16h50

Unileste: das 7h30 às 13h

Uninorte: das 8h às 12h

Unisul: das 8h às 12h30

Uninordeste: das 7h30 às 12h30

Unioeste: segundas, quartas e sextas: das 7h30 às 12h30 / terças e quintas: das 11h às 16h30

Unicentro: das 8h às 16h30