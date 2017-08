Vagas Sine Araxá: Quarta – 02/08/2017

Confira as vagas ofertadas pelo Sine Araxá.

O Sine de Araxá fica na rua Franklin de Castro, nº 178, Centro. O interessado deve portar Carteira de Trabalho e currículo. Consulte os pré-requisitos das vagas no Sine – horário de atendimento: 8h às 16h45. Contatos: (34) 3691-7049 e (34) 3662-3839.

VAGAS DO SISTEMA – INTERESSADOS PEGAR CARTA DE ENCAMINHAMENTO:

• Assistente administrativo – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo

• Recepcionista de hotel – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo

• Vendedor de serviços – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo, veículo próprio e CNH A ou B

• Vendedor pracista – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo e disponibilidade para realizar viagens

CARGOS DIVERSOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:

Interessados deixar currículo no Sine (ANEXAR LAUDO/RELATÓRIO DA DEFICIÊNCIA)

VAGAS PARA DEIXAR CURRÍCULO NO SINE:

• Açougueiro – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Ajudante de açougue – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Confeiteiro – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Padeiro – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Repositor – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Embalador – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Repositor de hortifruti – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Operador de caixa – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Operador de trator de esteira – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, em empresas de mineração

• Operador de motoniveladora – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, em empresas de mineração

• Motorista de caminhão– 6 meses de experiência em carteira de trabalho, em empresas de mineração e CNH D

• Gerente de restaurante ou maître – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e disponibilidade de horários

• Contadora – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e curso superior completo em ciências contábeis

• Motorista de caminhão – ser aposentado, ter experiência em carteira de trabalho (Trabalha somente na sexta-feira das 07:00 às 19:00 horas) – SALÁRIO R$650,00

• Técnico de Enfermagem – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e curso técnico completo

• Consultor de vendas – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo, CNH B e disponibilidade para realizar viagens

• Doméstica – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Secretária – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo e disponibilidade de horários (DEIXAR CURRÍCULO NO SINE ATÉ AS 11:00 HORAS)