Vagas Sine Araxá: Quarta – 26/07/2017

Confira as vagas ofertadas pelo Sine Araxá.

O Sine de Araxá fica na rua Franklin de Castro, nº 178, Centro. O interessado deve portar Carteira de Trabalho e currículo. Consulte os pré-requisitos das vagas no Sine – horário de atendimento: 8h às 16h45. Contatos: (34) 3691-7049 e (34) 3662-3839.

VAGAS DO SISTEMA – INTERESSADOS PEGAR CARTA DE ENCAMINHAMENTO:

• Assistente administrativo de obras – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo

• Atendente de farmácia (Vaga temporária) – 6 meses de experiência com farmácia em carteira de trabalho, ensino médio completo e disponibilidade de horários

• Auxiliar de mecânico diesel – 6 meses de experiência e referências

• Bombeiro hidráulico – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Cozinheiro geral – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Mecânico (Suspensão e alinhamento) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino fundamental completo

• Motofretista – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo, CNH A definitiva e moto própria do ano de 2015, 2016 ou 2017

• Recepcionista de hotel – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo

• Salgadeira – 6 meses de experiência

• Técnico de edificações – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e curso técnico completo

• Vendedor de serviços – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo, veículo próprio e CNH A ou B

• Vendedor porta a porta – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo e CNH B

• Vendedor pracista – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo e disponibilidade para realizar viagens

CARGOS DIVERSOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:

Interessados deixar currículo no Sine (ANEXAR LAUDO/RELATÓRIO DA DEFICIÊNCIA)

VAGAS PARA DEIXAR CURRÍCULO:

• Açougueiro – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Ajudante de açougue – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Ajudante de depósito – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Confeiteiro – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Conferente – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Embalador – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Gerente de depósito – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Padeiro – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Repositor – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

• Gerente de restaurante ou maître – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e disponibilidade de horários

• Contadora – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e curso superior completo em ciências contábeis

• Desinfestador – ensino médio completo e CNH AB – Sem experiência

• Técnico de enfermagem – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, curso técnico completo e disponibilidade para trabalhar em escala 12×36

• Técnico de laboratório (Coleta de amostras biológicas) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, curso técnico completo e disponibilidade para trabalhar em escala 12×36

• Vendedor externo – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo, CNH A ou B, veículo próprio (carro ou moto) e disponibilidade para realizar viagens

• Auxiliar de controle de qualidade – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, curso técnico em química completo e disponibilidade de horários