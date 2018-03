Vagas Sine Araxá: Quarta – 28/03/18

VAGAS DO SISTEMA – INTERESSADOS PEGAR CARTA DE ENCAMINHAMENTO:

Açougueiro – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

Instalador de som e acessórios de veículos – 6 meses de experiência, CNH B e ensino fundamental completo

Office-Girl – 6 meses de experiência, ensino médio completo, CNH A, moto própria – Trabalha das 12:00 às 18:30 hs

Quitandeira e salgadeira – 6 meses de experiência em carteira de trabalho – SALÁRIO R$1067,00

Vendedor pracista (TELEFONIA) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH A ou B, veículo próprio (carro ou moto) e disponibilidade para viagens – SALÁRIO R$1000,00 + BENEFÍCIOS

OBS.: SÃO EMITIDAS 10 CARTAS DE ENCAMINHAMENTO POR VAGA.

VAGAS DO MURAL – INTERESSADOS DEIXAR CURRÍCULO:

Auxiliar administrativo – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH A ou B e curso superior em Administração completo – SALÁRIO R$1500,00 + BENEFÍCIOS

Auxiliar de produção – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino fundamental completo, CNH AB e disponibilidade de horários – SALÁRIO R$1497,00 + BENEFÍCIOS

Cozinheira – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

Jardineiro – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino fundamental completo e disponibilidade de horários – SALÁRIO R$1350,00 + BENEFÍCIOS

Mecânico ajustador – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, curso de mecânica industrial completo e disponibilidade para viagens – VAGA TEMPORÁRIA PARA 90 DIAS

Mecânico de automóveis – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH B e ensino médio completo

Oficial de manutenção – 6 meses de experiência em carteira de trabalho (área elétrica, hidráulica ou construção civil), ensino fundamental completo e disponibilidade de horários – SALÁRIO R$1350,00 + BENEFÍCIOS

Operador de máquinas pesadas – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH B ou D e disponibilidade para ficar em alojamento de segunda a sábado na cidade de Serra do Salitre (Transporte e alimentação por conta da empresa) – SALÁRIO R$1925,00 + BENEFÍCIOS – VAGA TEMPORÁRIA PARA 90 DIAS

Operador de caldeira – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo e disponibilidade de horários – SALÁRIO R$2000,00 + BENEFÍCIOS

Técnico de refrigeração – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo e disponibilidade de horários – SALÁRIO R$2000,00 + BENEFÍCIOS

VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – INTERESSADOS DEIXAR CURRÍCULO E CÓPIA DO LAUDO MÉDICO:

Ajudante geral em supermercado – ensino médio completo – Sem experiência – SALÁRIO R$1079,00 + BENEFÍCIOS

FAVOR COMPARECER NO SINE COM A CARTEIRA DE TRABALHO E CURRÍCULO EM MÃOS.

Horário de Atendimento: 8:00 às 16:45

Rua Dr. Franklin de Castro, 178 – Centro

(34) 3691-7049 / 3691-7046