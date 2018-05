Vagas Sine Araxá: Segunda – 07/05/18

VAGAS DO SISTEMA – INTERESSADOS PEGAR CARTA DE ENCAMINHAMENTO:

Açougueiro – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

Costureira – 6 meses de experiência – SALÁRIO R$954,00

Cuidador de idosos – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo e curso de Cuidador de Idosos

Enfermeiro – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e curso superior em Enfermagem completo

Instalador de som e acessórios de veículos – 6 meses de experiência, CNH B e ensino fundamental completo

OBS.: SÃO EMITIDAS 10 CARTAS DE ENCAMINHAMENTO POR VAGA.

VAGAS DO MURAL – INTERESSADOS DEIXAR CURRÍCULO:

Assistente de Faturamento- asfalto e solo (Vaga temporária – 90 dias) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH B, ensino médio completo e disponibilidade para morar em Serra do Salitre – SALÁRIO R$1.602,00 + BENEFÍCIOS

Coordenador administrativo – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH B e graduação em Administração ou Ciências Contábeis – SALÁRIO R$2500,00 + BENEFÍCIOS

Encarregado de Usina – asfalto e solo (Vaga temporária – 90 dias) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH B, ensino médio completo e disponibilidade para morar em Serra do Salitre – SALÁRIO R$2.800,00 + BENEFÍCIOS

Ergonomista – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, graduação em Fisioterapia, especialização em Ergonomia, CNH A ou B, veículo próprio (Carro ou moto) e disponibilidade para viagens – SALÁRIO R$3000,00 + AUXÍLIO COMBUSTÍVEL R$500,00 + TICKET ALIMENTAÇÃO R$125,00 + BENEFÍCIOS

Gerente geral – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH B e ensino médio completo

Operador de Usina – asfalto e solo (Vaga temporária – 90 dias) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH B, ensino médio completo e disponibilidade para morar em Serra do Salitre – SALÁRIO R$1.800,00 + BENEFÍCIOS

Técnico em Segurança do Trabalho – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, curso técnico completo e disponibilidade para viagens – SALÁRIO R$2300,00 + BENEFÍCIOS

VAGAS EXTRAS:

Representante comercial autônomo (MEDICAMENTOS) – 6 meses de experiência, CNH A ou B, veículo próprio (Carro ou moto) e disponibilidade para viagens

Interessados enviar currículo no e-mail: [email protected] ou entrar em contato com Cláudio pelo telefone (34) 9 8885 – 0230 WhatsApp.

Vendedor – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH D, ensino médio completo e disponibilidade para viagens

Interessados enviar currículo no e-mail: [email protected] ou entrar em contato com Leandro pelo telefone (35) 9 9816 – 2528.

Representante comercial autônomo (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH A ou B, veículo próprio (carro ou moto) e ensino médio completo

Interessados enviar currículo no e-mail: [email protected]

FAVOR COMPARECER NO SINE COM A CARTEIRA DE TRABALHO E CURRÍCULO EM MÃOS.

Horário de Atendimento: 8:00 às 16:45

Rua Dr. Franklin de Castro, 178 – Centro

(34) 3691-7049 / 3691-7046