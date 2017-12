Vagas Sine Araxá: Segunda – 11/12/2017

VAGAS DO SISTEMA – INTERESSADOS PEGAR CARTA DE ENCAMINHAMENTO:

Fiscal de loja – 6 meses de experiência em carteira de trabalho como fiscal de loja, vigia ou vigilante e ensino médio completo – SALÁRIO R$ 1160,49 + BENEFÍCIOS

Operador de guindaste móvel – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH E e ensino médio completo – SALÁRIO R$ 2000,00 + BENEFÍCIOS

Operador de motosserra – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e curso de operador de motosserra (APRESENTAR CERTIFICADO)

CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:

Interessados deixar currículo para arquivo reserva (ANEXAR LAUDO/RELATÓRIO DA DEFICIÊNCIA)

VAGAS PARA SUPERMERCADO (DEIXAR CURRÍCULO):

Açougueiro

Auxiliar administrativo

Repositor de frios

Repositor de mercearia

Todas exigem 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo e disponibilidade de horários

VAGAS PARA DEIXAR CURRÍCULO:

Consultor de vendas (Tratores e implementos) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH B e ensino médio completo

Cozinheiro (Noturno) – 6 meses de experiência, ensino fundamental completo e disponibilidade de horários

Mecânico de máquinas agrícolas – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH B e ensino fundamental completo

Técnico em Segurança do Trabalho – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH B e curso técnico completo – SALÁRIO R$ 1597,54

INTERESSADOS COMPARECER NO SINE COM A CARTEIRA DE TRABALHO E CURRÍCULO EM MÃOS

OBSERVAÇÃO:

SEGURO DESEMPREGO

Para melhor atendimento ao trabalhador que irá requerer o benefício do Seguro Desemprego, a partir de 1º de novembro, serão distribuídas diariamente às 08:00 horas, 50 senhas de atendimento.

SINE:

Horário de Atendimento: 8:00 às 16:45

Rua Dr. Franklin de Castro, 178 – Centro

(34) 3691-7049 / 3662-3839 / 3691-7046