Vagas Sine Araxá: Segunda – 13/11/2017

Confira as vagas ofertadas pelo Sine Araxá.

O Sine de Araxá fica na rua Franklin de Castro, nº 178, Centro. O interessado deve portar Carteira de Trabalho e currículo. Consulte os pré-requisitos das vagas no Sine – horário de atendimento: 8h às 16h45. Contatos: (34) 3691-7049 e (34) 3662-3839.

VAGAS DO SISTEMA – INTERESSADOS PEGAR CARTA DE ENCAMINHAMENTO:

Churrasqueiro – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

Vendedor porta a porta (Planos odontológicos) – 6 meses de experiência com vendas em qualquer área e ensino médio completo

VAGAS MART MINAS – INTERESSADOS DEIXAR CURRÍCULO NO SINE JUNTAMENTE COM A CÓPIA DO HISTÓRICO ESCOLAR

Auxiliar de operações (Carrinhos) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1079,00 + BENEFÍCIOS

Auxiliar de perecíveis (Laticínios) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1079,00 + BENEFÍCIOS

Encarregado de hortifrutigranjeiros – 6 meses de experiência em carteira de trabalho com hortifruti e ensino médio completo – SALÁRIO R$1605,92 + BENEFÍCIOS

Repositor de mercadorias – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo – SALÁRIO R$1079,00 + BENEFÍCIOS

CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:

Interessados deixar currículo no Sine (ANEXAR LAUDO/RELATÓRIO DA DEFICIÊNCIA)

VAGAS PARA DEIXAR CURRÍCULO NO SINE:

Técnico de Enfermagem – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e curso técnico completo

Técnico em Patologia Clínica – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e curso técnico completo

Encarregado de obras (Mestre de obras) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo

Pedreiro – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

Salgadeira – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

Consultor de vendas – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH A, moto própria e ensino médio completo

Auxiliar de serviços gerais em vias permanentes (Serviço pesado) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino médio completo

Serviços gerais (Fábrica de telhas e tijolos) – 6 meses de experiência

INTERESSADOS COMPARECER NO SINE COM A CARTEIRA DE TRABALHO E CURRÍCULO EM MÃOS

OBSERVAÇÃO:

SEGURO DESEMPREGO

Para melhor atendimento ao trabalhador que irá requerer o benefício do Seguro Desemprego, a partir de 1º de novembro, serão distribuídas diariamente às 08:00 horas, 50 senhas de atendimento.

Horário de Atendimento: 8:00 às 16:45

Rua Dr. Franklin de Castro, 178 – Centro

(34) 3691-7049 / 3662-3839 / 3691-7046