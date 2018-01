Vagas Sine Araxá: Segunda – 14/01/18

VAGAS DO SISTEMA – INTERESSADOS PEGAR CARTA DE ENCAMINHAMENTO:

Cozinheiro de restaurante – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

Farmacêutico – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e curso superior completo

Garçom – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

Recepcionista secretária – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e curso superior ou técnico em Administração completo

Vendedor – no comércio de mercadorias – 6 meses de experiência, CNH A ou B e ensino médio completo

Vendedor interno – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH B e ensino médio completo – SALÁRIO R$1000,00 + COMISSÃO

Vendedor pracista – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino médio completo, CNH A ou B, veículo próprio (Carro ou moto) e disponibilidade para realizar viagens

VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – INTERESSADOS PEGAR CARTA DE ENCAMINHAMENTO:

Oficial de serviços gerais – sem experiência

OBS.: SÃO EMITIDAS 10 CARTAS DE ENCAMINHAMENTO POR VAGA.

VAGAS DO MURAL – INTERESSADOS DEIXAR CURRÍCULO:

Ajudante geral (VAGA TEMPORÁRIA) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino fundamental completo

Assistente administrativo – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e curso superior em Administração ou afim (Completo ou cursando)

Assistente de TI – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH B e curso superior em Sistemas de Informação (Completo ou cursando)

Auxiliar administrativo / Vendedor – 6 meses de experiência em carteira de trabalho com as duas funções e ensino médio completo

Controlador de pragas – ensino médio completo e CNH AB – Sem experiência – SALÁRIO R$1044,00

Mecânico de suspensão – 6 meses de experiência em carteira de trabalho

Mecânico industrial (VAGA TEMPORÁRIA) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino fundamental completo

Operador de retroescavadeira – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, CNH B e ensino fundamental completo

Soldador (VAGA TEMPORÁRIA) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e ensino fundamental completo

Porteiro – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e CNH B – SALÁRIO R$1450,00

Técnico de enfermagem – 6 meses de experiência em carteira de trabalho e curso técnico completo

FAVOR COMPARECER NO SINE COM A CARTEIRA DE TRABALHO E CURRÍCULO EM MÃOS.

Horário de Atendimento: 8:00 às 16:45

Rua Dr. Franklin de Castro, 178 – Centro

(34) 3691-7049 / 3662-3839 / 3691-7046