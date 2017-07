Vagas Sine Araxá: Segunda – 17/07/2017

Confira as vagas ofertadas pelo Sine Araxá.

O Sine de Araxá fica na rua Franklin de Castro, nº 178, Centro. O interessado deve portar Carteira de Trabalho e currículo. Consulte os pré-requisitos das vagas no Sine – horário de atendimento: 8h às 16h45. Contatos: (34) 3691-7049 e (34) 3662-3839.

VAGAS DO SISTEMA:

• Camareira de Hotel – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino fundamental completo, disponibilidade de horário.

• Empregado Doméstico (meio expediente) – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, ensino fundamental completo, preferência por candidatos que morem próximo aos bairros: Santo Antônio, Vila Estancia e Padre Alaor.

• Garçom – 6 meses de experiência, ensino fundamental completo, preferência por candidatos que morem próximo aos bairros: Fertiza, Vila Silveria, Santa Terezinha, João Ribeiro.

• Instalador e Reparador de Rede Externa – ensino médio completo, CNH B veiculo próprio, disponibilidade de horário e para viagens.

• Salgadeira – 6 meses de experiência, disponibilidade de horário.

• Técnico de Enfermagem – 6 meses de experiência, curso técnico concluído ou cursando, disponibilidade para trabalhar em escala de 12×36

CARGOS DIVERSOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Interessados deixar currículo no Sine (ANEXAR LAUDO/RELATÓRIO DA DEFICIÊNCIA)

VAGAS PARA DEIXAR CURRÍCULO NO SINE:

• Auxiliar Administrativo – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, desejável superior completo ou cursando, pacote office (imprescindível).

• Engenheiro Agrônomo – Superior completo, 6 meses de experiência em carteira de trabalho, disponibilidade para residir na cidade de Perdizes/MG

salário a combinar.

• Técnico em segurança do trabalho – experiência em carteira de trabalho, curso de multiplicador com certificado emitido pela Univercemig – SALÁRIO R$2.100,00 + 30% DE PERICULOSIDADE + BENEFÍCIOS.

VAGAS SALÃO DE BELEZA

• Cabeleireiro – Experiência na função e disponibilidade de horário

• Manicure – Experiência em unha simples e decorada

VAGAS PARA SUPERMERCADO – (6 MESES DE EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO)

• Açougueiro

• Ajudante de açougue

• Confeiteiro

• Padeiro

VAGAS PARA FAZENDA

• Caseiro – 6 meses de experiência em carteira de trabalho, realizar ordenha manual, serviços gerais, disponibilidade para residir na fazenda.

(OBS: Preferência para candidatos solteiro sem filho), Fazenda 8 km de Araxá/MG

• Vaqueiro – Experiência com ordenha manual e com ordenha mecânica, tratar de gado, desejável saber inseminar e trabalhar com trator. Fazenda 20 km de Araxá/MG – (OBS: Casal com filhos maiores)